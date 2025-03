Doppelgänger rinnova la partnership con Queryo, per crescere sul mercato internazionale con la data intelligence

Si rinnova la partnership tra il marchio di abbigliamento Doppelgänger e Queryo - Tinexta Group, una collaborazione che ha permesso di raggiungere buoni risultati nel 2024.

Con oltre 3.000.000 nuovi utenti che hanno visitato l’eCommerce di abbigliamento e un fatturato incrementato del 45%, si legge nel comunicato, l’azienda Doppelgänger accresce il suo business nei mercati UK, Germania, Italia e Francia grazie all’approccio multi-country e data driven supportato dalla digital agency.

Dal 1996 Doppelgänger crea collezioni di abbigliamento maschile ispirandosi ad un uomo di classe contemporaneo. La filosofia aziendale si esprime nel claim “Il lusso più economico al mondo”: ogni prodotto è disegnato in Italia e realizzato in tutto il mondo per offrire al cliente il miglior rapporto qualità-prezzo.

La collaborazione strategica avviata con Queryo nel 2024 si è concentrata su campagne Ads a performance, remarketing e retargeting per rafforzare la presenza online del brand e cogliere le opportunità nel mercato internazionale della fashion industry. Una sfida che si è conclusa con importanti risultati per l’eCommerce: crescita del 50% di ordini e del 75% di transazioni nel solo mercato tedesco, riporta la nota stampa.

«La forza di Doppelgänger - spiega Federico Dezi, eCommerce & Digital Innovation Manager - è l'unicità del brand, che permette ai propri consumatori di costruirsi un guardaroba ampio, vario a prezzi vantaggiosi. Il nostro obiettivo è di far avvicinare allo stile italiano e rendere omaggio alla nostra moda, apprezzata in tutto il mondo. Vogliamo riportare nell'uso quotidiano la possibilità di scegliere il proprio look, con la sicurezza di un outfit giusto per ogni occasione».

Continua Dezi: «Per noi è fondamentale consolidare la presenza del brand nei mercati di riferimento e continuare a crescere nel contesto internazionale. L’approccio data driven promosso con Queryo ha permesso di raggiungere i clienti target e far conoscere la qualità dei nostri prodotti anche all'estero. Una parte dei grandi successi raggiunti nel 2024 è scaturita dalla collaborazione tra Queryo e le altre agenzie che collaborano al progetto, lavorando in sinergia così da creare un team vincente».

Soddisfazione condivisa anche dalla sede di Queryo: «Siamo molto orgogliosi di avviare questa nuova partnership e di mettere al servizio di Doppelgänger le nostre competenze in ambito performance marketing e data intelligence. Da sempre - afferma Roberto Pala, CEO & Founder dell’agenzia - il nostro obiettivo è quello di aiutare le aziende che operano nell’eCommerce ad esprimere tutto il loro potenziale per raggiungere nuovi traguardi; ora, grazie a AI e strumenti di data predicting che ci permettono di lavorare non solo sul dato attuale, ma su quello di domani, possiamo gestire la comunicazione costruita sul target di riferimento e accelerare l'ottimizzazione degli investimenti, creando le condizioni per favorire lo sviluppo del nostro partner in un contesto multi-country».