Digital Marketing, PopulaRise vola nella Silicon Valley

La società che aiuta le aziende a trasformare i clienti in brand lovers, è stata selezionata per un programma di accelerazione

PopulaRise, startup italiana operativa nel mondo del digital marketing, è stata selezionata per partecipare al "Global StartUp Program" organizzato dall'agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE). “Questa eccitante opportunità posizionerà PopulaRise tra le 8 startup italiane di punta che beneficeranno di un percorso di accelerazione presso Plug and Play nella rinomata Silicon Valley”

Il Global StartUp Program di ICE è un'iniziativa che mira a supportare lo sviluppo e l'espansione delle startup italiane attraverso l'accesso a risorse globali, mentorship di esperti del settore e l'opportunità di interagire con investitori internazionali.

Andrea Croce, fondatore e CEO di PopulaRise ha dichiarato "Siamo onorati di essere stati scelti per il Global StartUp Program di ICE e di rappresentare l'eccellenza dell'imprenditoria italiana nella Silicon Valley. Questa opportunità ci consentirà di accedere a risorse e reti globali, accelerando la nostra crescita e consolidando la nostra presenza sul mercato internazionale. Essendo noi in fundraising sarà fondamentale incontrare VC e investitori americani"

Il precorso di PopulaRise continua dopo che, a giugno, aveva beneficiato di un