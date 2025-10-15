Dest Card, l'app che crea un ecosistema digitale per il turismo

Nel mercato turistico contemporaneo, la frammentazione dell'offerta rappresenta una delle sfide più complesse per la valorizzazione di un territorio. Per rispondere a questa esigenza, in Basilicata è stato sviluppato un progetto ambizioso che trova il suo cuore tecnologico in un'applicazione mobile: Destinazione Basilicata.

L'app non è un semplice aggregatore di contenuti, ma il gateway di un ecosistema digitale integrato, progettato per connettere l'intera filiera turistica e produttiva locale direttamente con l'utente finale, creando un modello di promozione territoriale data-driven. L'obiettivo è superare la dispersione delle singole iniziative per costruire un'identità digitale unica, forte e competitiva.

Una piattaforma phygital per l'esperienza utente

Il fulcro dell'interazione utente all'interno dell'app è la DestCard, una carta servizi interamente digitale che funge da strumento di engagement e loyalty.

Il processo è stato studiato per offrire una user experience fluida e intuitiva. Dopo essersi registrato al portale, l'utente può acquistare la card direttamente online o tramite l'app, associandola alla propria email. Una volta completata l'operazione, nell'area personale viene generato un QR code univoco e permanente. Questo codice diventa la chiave d'accesso per usufruire dei vantaggi: esibendolo dal proprio smartphone, si ottengono sconti e agevolazioni presso le strutture e le attrazioni convenzionate.

Per quanto riguarda i partner convenzionati e le esperienze che godono di agevolazioni, questi sono visibili alla voce “DestCard”, dove vengono illustrati gli sconti offerti, i periodi di riferimento ed eventuali condizioni. Clicca qui per maggiori info:

Il progetto: una visione strategica nata dal territorio

L'infrastruttura tecnologica è il risultato di una visione strategica ben precisa, nata dall'iniziativa di un gruppo di 75 soci, tra professionisti e imprenditori lucani.

Il concept di Destinazione Basilicata nasce dalla consapevolezza che per competere efficacemente è necessario offrire strumenti digitali avanzati a tutta l'economia locale, incluse le piccole e medie imprese. La piattaforma è stata quindi progettata per valorizzare il brand "Made in Basilicata" in modo organico, offrendo a ristoratori, albergatori, artigiani e produttori una vetrina qualificata e nuove opportunità di mercato.

Una leadership per consolidare la crescita

A guidare la fase di consolidamento e crescita del progetto è il nuovo presidente Giovanni Matarazzo, noto imprenditore a capo del più grande gruppo turistico della regione. La sua figura porta con sé un'esperienza manageriale di alto livello nella gestione di sistemi complessi, un fattore chiave per scalare il modello di business. La sua leadership sottolinea la volontà di rafforzare ulteriormente la sinergia tra innovazione tecnologica e sviluppo territoriale, con l'obiettivo di rendere la Basilicata una destinazione sempre più connessa, sostenibile e competitiva sul panorama nazionale e internazionale.