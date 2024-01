Chiara Ferragni, anche Community nella task force composta per risollevare l’immagine dell’influencer

L’agenzia di comunicazione trevigiana, insieme a due studi legali, si sta occupando di arginare la crisi in atto per l’imprenditrice digitale esplosa dopo il caso Balocco e le vicende legate a Safilo, Coca-Cola e Trudi

Dal Pandoro alle uova di Pasqua, fino al dietrofront dei brand Safilo, Coca-Cola e non solo. Queste ultime settimane per Chiara Ferragni potrebbero essere definite come il periodo più buio per la sua carriera. Per arginare la crisi in atto e risollevare la sua immagine, l’imprenditrice digitale si è affidata a un task force composta dall’agenzia di comunicazione Community e dagli studi legali di Gianni Origoni (in capo agli aspetti legali, societari e civilistici della vicenda del Pandoro Balocco) e di Marcello Bana (in capo agli aspetti penali).

Non c’è solo un problema legato ai brand. L’obiettivo comune della task force è certamente quello di salvare i contratti di Ferragni con i marchi nazionali e internazionali ma anche quello di porre un freno all’emorragia di followers che l’influencer milanese sta subendo in questo periodo (100mila in meno in una sola settimana).

Ed è proprio uno dei motivi, quest’ultimo, per cui l’imprenditrice digitale si è rivolta all’agenzia di comunicazione Community, guidata dal Ceo Auro Palomba¸ società che ha un expertise nel settore da oltre vent’anni e che tra i suoi clienti annovera, tra le altre, Assindustria Veneto Centro, Alessandro Benetton e il marchio Benetton, il Gruppo Save, Msc Crociere, Barilla, Ilva di Taranto e Generali.