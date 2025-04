b2x annuncia la partnership con TikTok Shop per supportare i brand nel social commerce

b2x, agenzia specializzata nella gestione e ottimizzazione delle vendite online, è ora partner certificato di TikTok Shop in Italia.

Questa collaborazione mira a supportare i brand nel social commerce, offrendo soluzioni personalizzate per ottimizzare le performance di vendita e migliorare l'esperienza d'acquisto degli utenti.

Il futuro del digital retail con TikTok Shop

TikTok Shop rappresenta una nuova frontiera dello shopping online, trasformando l'acquisto in un'esperienza dinamica e immersiva. Con questa partnership, b2x consolida il proprio ruolo di business partner strategico, fornendo competenze e soluzioni innovative per affrontare le sfide del digital retail.

Soluzioni complete per il successo su TikTok Shop

b2x offre ai brand una gamma di servizi per sfruttare al meglio il potenziale di TikTok Shop, tra cui:

consulenza strategica e commerciale per ottimizzare le vendite sulla piattaforma.

per ottimizzare le vendite sulla piattaforma. Set-up completo dello shop , dalla creazione del catalogo alla gestione logistica e del servizio clienti.

, dalla creazione del catalogo alla gestione logistica e del servizio clienti. PR TikTok creator per l’affiliate marketing , favorendo collaborazioni con talent in linea con il target dei brand.

, favorendo collaborazioni con talent in linea con il target dei brand. Integrazione con sistemi centralizzati per una gestione fluida degli ordini e della logistica.

per una gestione fluida degli ordini e della logistica. Accademy verticali per streamer, formando professionisti per vendite efficaci in live streaming.

“Essere tra i primi partner certificati di TikTok Shop in Italia è un riconoscimento significativo per noi. TikTok Shop rappresenta un'opportunità unica per i brand che vogliono innovare nel digital commerce. Con b2x, siamo pronti a supportarli con soluzioni mirate e integrate”, ha dichiarato Federico Spila, CEO di b2x.

Grazie ad affiliazioni strategiche e soluzioni tecnologiche avanzate, b2x consente ai brand di entrare nel mondo del social commerce con un approccio altamente performante.

Un esempio di successo: il lancio di goovi su TikTok Shop

Il 31 marzo, alle 15:30, goovi, il brand di wellness fondato da Michelle Hunziker, ha debuttato su TikTok Shop, offrendo un'esperienza di shopping online coinvolgente e interattiva. Michelle ha coinvolto la sua community di goovilover con una live di 2 ore dai camerini di Striscia la Notizia, con un tutorial sul make-up durante il quale era possibile acquistare i prodotti utilizzati in diretta dalla sua make-up artist.

b2x, partner strategico di goovi sin dal suo lancio, ha supportato il brand, gestendo l'intero processo di setup del canale TikTok Shop, dall'integrazione dei sistemi, alla configurazione del negozio, lavorando insieme al team TikTok e il team goovi per definire la miglior strategia commerciale, ottimizzata per il canale di vendita.