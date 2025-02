Nohup al World Artificial Intelligence Cannes Festival 2025

Nohup, agenzia attiva in Italia nel campo di servizi cloud, processi di trasformazione digitale e system integration e parte di Havas dal 2021, ha partecipato come espositore con la Regione Friuli-Venezia Giulia e Confindustria Udine al World Artificial Intelligence Cannes Festival (WAICF) 2025, tenutosi dal 12 al 14 febbraio.

L’evento, dedicato agli esperti nelle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale e di rilevanza mondiale, è stato anche incluso dal governo francese nel piano dell'AI Action Summit di Parigi. Nohup, la cui missione è aiutare e guidare le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale, ha portato all’evento la propria esperienza sul campo.

“Comprendere e valorizzare il potenziale dell'AI richiede un approccio equilibrato, dove capacità di critica e innovazione tecnologica evolvono in simbiosi. La nostra partecipazione al World AI Cannes Festival 2025 ci ha permesso di contribuire a un dialogo globale strategico e cruciale sul futuro dell'intelligenza artificiale - dichiara Riccardo Fabbri, Managing Partner Nohup-A Havas Company -. Ha inoltre rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra il mondo delle startup e le industries più consolidate che ha mostrato come sia possibile attivare contaminazioni e sinergie strategiche per favorire l’innovazione.”