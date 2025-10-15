OraSì punta sul digitale: con Adlook +40% di brand recall e viewability al 91%

La campagna del brand food ha combinato analisi semantica, audience ad alta affinità e formati creativi evoluti, dimostrando come l’integrazione tra dati e tecnologia migliori attenzione, qualità delle impression e risultati di brand

Nell’ambito di un panorama mediatico sempre più affollato, il digitale inizia a mostrare tutte le sue potenzialità anche per il comparto food & beverage, soprattutto quando dati, tecnologia e creatività vengono integrati in modo efficace. Lo dimostrano i risultati di una recente campagna sviluppata per OraSì dalla piattaforma indipendente di media buying per l’open internet Adlook, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Expansion Group.

L’obiettivo della campagna era aumentare la rilevanza del brand presso un pubblico attento alla salute, alla sostenibilità e a un’alimentazione consapevole. La strategia di targeting ha fatto leva sulla tecnologia AI-driven di Adlook, basata su un’analisi semantica avanzata dei contenuti e dei segnali di interesse contestuali. È stato inoltre costruito un segmento custom composto da utenti fortemente orientati a una dieta equilibrata, consumatori abituali di prodotti plant-based e interessati a temi come cucina, tecnologia e apprendimento continuo. La pianificazione ha coinvolto le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Lombardia, Puglia e Toscana.

Sul fronte creativo, il Creative Lab di Adlook ha sviluppato formati nativi ad alta attenzione, pensati per valorizzare gli asset distintivi del brand e garantire coerenza tra messaggio, audience e contesti editoriali.

I risultati hanno superato i benchmark di settore: la campagna ha registrato una viewability del 91%, un CTR superiore allo 0,6% e un incremento della brand recall pari al 40,23%, confermando l’efficacia del mix tra targeting avanzato, creatività e ottimizzazione continua.

“La principale sfida era emergere in un panorama mediatico sempre più affollato, trasformando la visibilità in traffico qualificato ed evitando dispersioni. La combinazione tra creatività, dati e tecnologia ci ha permesso di parlare davvero a un pubblico che condivide i nostri valori, ottenendo visibilità e rilevanza nelle aree chiave e rafforzando in modo tangibile la brand recall. Questa campagna conferma quanto il digitale sia oggi un asset strategico per un’azienda come la nostra”, commenta Claudio Chinnici, Global Consumer & Trade Marketing Manager Retail di Unigrà

“Il caso OraSì”, aggiunge“dimostra come l’integrazione tra AI, creatività e costruzione di segmenti avanzati consenta al settore Food & Beverage di superare i limiti delle metriche tradizionali, massimizzando l’attenzione e la qualità delle impression. Lavorare su audience realmente affini - e misurare la brand lift in modo accurato - permette ai brand di evolvere verso un approccio più efficace e sostenibile nella gestione degli investimenti digital”.