IAS lancia la prima soluzione di misurazione dell’attenzione sui social per Snap basata su AI

Integral Ad Science (IAS), una delle principali piattaforme globali per la misurazione e l’ottimizzazione dei media, ha annunciato una partnership strategica esclusiva con Snap e Lumen Research per offrire una misurazione personalizzata dell’attenzione su Snapchat.

Snap Attention Measurement consentirà ora agli inserzionisti di accedere in modo diretto e integrato a metriche sull’attenzione nei social, combinando il tracciamento oculare di Lumen e i dati di media quality di IAS, basati sull’intelligenza artificiale, per creare uno Snapchat Attention Score personalizzato all’interno della piattaforma IAS Signal.

"Gli inserzionisti cercano sempre di più di comprendere in modo approfondito come i consumatori interagiscano con i media content" spiega Lisa Utzschneider, Ceo di Integral Ad Science. "Questa nostra nuova partnership, la prima sul mercato, con Snap e Lumen Research offre finalmente una visione completa dell'attention. Unisce dati reali degli utenti con dati sulla media quality, per offrire una comprensione olistica del livello di attenzione per migliorare le performance delle campagne su una delle principali piattaforme social a livello globale".

Snap Attention Measurement con IAS e Lumen Research offre agli inserzionisti:

una misurazione personalizzata dell’attenzione su Snapchat e un superamento della semplice misurazione della viewability per sfruttare insight avanzati sull'attenzione all'interno di IAS Signal, grazie al modello predittivo di Lumen e ai dati IAS, per valutare performance e engagement;

una visione olistica delle metriche di attenzione su tutti i canali con la visualizzazione integrata delle misurazioni Snap Attention e IAS Quality Attention su più piattaforme e canali;

una misurazione affidabile e indipendente di terze parti, garantendo dati indipendenti e di valore per supportare gli obiettivi di performance delle campagne;

la misurazione dell'attenzione sviluppata da Lumen per Snap si basa sulla tecnologia di eye-tracking, supportata dal più grande database opt-in al mondo. Questo consente agli inserzionisti di superare le tradizionali metriche di viewability e ottenere insight più ricchi e insieme actionable sui comportamenti reali dei consumatori.

"Questa partnership rappresenta un passo avanti decisivo verso l’Attention Economy, offrendo agli inserzionisti di Snap maggiore chiarezza e fiducia nel misurare come l'attenzione generi azione" aggiunge Mike Follett, Ceo di Lumen Research. "In Lumen, ci è molto chiaro che ciò a cui le persone prestano attenzione è ciò che davvero influenza il comportamento".

Snap Attention Measurement sarà disponibile su IAS Signal, la piattaforma unificata di reporting di IAS che fornisce agli inserzionisti i dati e gli insight necessari per misurare e ottimizzare facilmente le campagne digitali su tutti i canali.

IAS è leader globale nella misurazione e ottimizzazione dell'attenzione. Nel dicembre 2024, ha lanciato in versione beta il prodotto Quality Attention & Optimization (leggi qui), che consente agli inserzionisti di attivare insight sui livelli di attention e ottimizzare in tempo reale le campagne in programmatic. Questa soluzione innovativa ha integrato la tecnologia predittiva di eye-tracking di Lumen con la misurazione AI di IAS per aiutare i brand a comprendere meglio come i consumatori interagiscono con gli annunci su tutti i dispositivi.

In concomitanza con questo lancio, IAS ha anche annunciato l'estensione della partnership con Lumen per offrire ai clienti la misurazione dell'attenzione anche sui social media, oltre che sull’open web.