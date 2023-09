A Taboola la gestione esclusiva degli annunci nativi sul network di Yahoo Italia

Taboola, player della pubblicità online noto per le soluzioni di content recommendation, gestisce ora in esclusiva le raccomandazioni native per le principali proprietà digitali di Yahoo in Italia.

Con questa integrazione, gli inserzionisti Taboola nel nostro Paese hanno un accesso diretto all'ampia presenza digitale di Yahoo e possono eseguire campagne su desktop, web mobile e app mobili negli ambienti editoriali di Yahoo e sulla piattaforma di posta elettronica.

Taboola in Italia conta oltre 9.000 partner editori, tra cui Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Forbes, Fanpage, Quotidiano Nazionale e quasi 600 milioni di utenti attivi al giorno.

Questa notizia segue una partnership internazionale di 30 anni precedentemente annunciata tra le due società secondo cui Taboola alimenterà in via esclusiva la pubblicità "nativa" su tutte le proprietà digitali di Yahoo (ne abbiamo parlato qui). Le principali proprietà di Yahoo raggiungono centinaia di milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo. La partnership consente anche una collaborazione tra Yahoo e Taboola per sviluppare segmenti contestuali per gli inserzionisti al fine di migliorare la rilevanza e l'efficacia.

"Con Yahoo, stiamo potenziando la capacità degli inserzionisti di connettersi con milioni di consumatori in Italia ogni giorno", ha detto Adam Singolda, CEO di Taboola. "Gli inserzionisti in Italia ottengono una visibilità immensa su alcune delle destinazioni digitali più frequentate nella regione, dove possono interagire con consumatori altamente coinvolti. Questo si aggiunge in modo significativo alla presenza già esistente di Taboola in Italia e offre agli inserzionisti un maggiore raggio d'azione, migliori performance delle campagne e un team locale solido in grado di supportare il successo degli inserzionisti. Segnali iniziali positivi e feedback di mercato convalidano le prestazioni di Yahoo e il valore della nostra partnership strategica."