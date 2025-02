Streaming: Portobello, la serie di Marco Bellocchio su Enzo Tortora, su MAX nel 2026

Warner Bros. Discovery annuncia la sua prima produzione originale scripted italiana in vista dell’arrivo in Italia nel 2026 della nuova piattaforma del gruppo

Sarà la serie di Marco Bellocchio sulla vicenda di Enzo Tortora la prima produzione originale scripted italiana annunciata da Warner Bros. Discovery in vista dell’arrivo in Italia nel 2026 della nuova piattaforma streaming del gruppo, Max. “Portobello”, questo il nome della serie tv, è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con The Apartment Pictures.

La serie in 6 episodi racconta la vicenda di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo “Portobello”, in onda dal 1977 per sette edizioni, accusato da alcuni collaboratori di giustizia di essere parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Tortora fu recluso in carcere e processato per anni prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa.

Nel cast della serie Fabrizio Gifuni, nel ruolo di Enzo Tortora, Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie è stata scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore. La fotografia è di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo.

Le riprese sono iniziate a Roma lo scorso settembre (sono attualmente in corso) e hanno luogo anche in Sardegna, Campania e Lombardia. La serie sarà disponibile sulla piattaforma streaming Max in tutti i paesi del mondo, ad eccezione di Francia, Germania e Benelux.