Speed si rafforza e stringe una partnership con i network radiofonici Klasse 1 e Mynet Toscana

Speed consolida la propria presenza all’interno del segmento radio e grazie ai nuovi accordi con Klasse 1 e Mynet Toscana la concessionaria del Gruppo Monrif punta a potenziare la propria copertura, anche al di fuori delle regioni presidiate con i propri quotidiani, con 19 emittenti che secondo la società raggiungono oltre 2.162.000 di ascoltatori nel giorno medio.

L’obiettivo è quello di ampliare il modello di total audience, per fornire ai propri clienti un’offerta sempre più crescente e diversificata di contatti, all'interno di una proposta multimediale che copre l'intera giornata e target diversificati.

“Dal 2022 siamo rientrati nel mercato radiofonico, partendo da Bologna abbiamo via via aggregato attorno alla nostra concessionaria un numero sempre maggiore di Editori che ci hanno conferito lo sviluppo della raccolta locale con contratti in esclusiva e in sub concessione”, dichiara Moreno Giacometti, Sales Director Area Nord Speed. “Oggi ci presentiamo al mercato locale con 19 emittenti che coprono 7 regioni vantando, dati Ter, oltre 2.162.000 radio ascoltatori nel giorno medio. Il pacchetto mezzi che offriamo al mercato locale ci pone in una posizione di leadership, consentendoci di spaziare dalla stampa al digital, includendo radio e tv. Una proposta multimediale che permette ai nostri clienti di interagire con gli utenti nelle diverse fasi della giornata, alternando nella pianificazione i diversi mezzi in nostra concessione.”

La proposta di pianificazione si articola così: con il network fondato da Pierluigi Picerno (Mynet Toscana), che comprende le emittenti Radio Divina, Mytology, RDF e Lady Radio, Speed acquisisce la concessione della raccolta locale in Emilia Romagna, Umbria, Lombardia e la raccolta esclusiva in Toscana per Radio Divina; con il network (Klasse 1) che tra le sue emittenti conta Radio Birikina, Piterpan, Bella e Monella, Marilù, Sorriso, Gelosa, Vibra, Sportiva, invece Speed acquisisce la concessione esclusiva per le Radio Piterpan e Birikina in tutte le province della Romagna (Ravenna, Forli, Cesena e Rimini), Modena e Reggio Emilia, e la subconcessione locale per tutte le emittenti del gruppol Klasse 1 in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria.