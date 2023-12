Speed acquisisce la raccolta pubblicitaria del quotidiano L’Edicola

Speed, la concessionaria di pubblicità del Gruppo Monrif, e Ledi, l’editrice de L’Edicola, hanno siglato un accordo per la gestione della raccolta pubblicitaria della testata, cartacea e digitale, per una copertura delle aree di Puglia e Basilicata.

La partnership, si legge nella nota stampa, rafforza da un lato il percorso di valorizzazione de L’Edicola, dall’altro l’ampliamento del raggio di azione di SpeeD nelle regioni del Sud.

La testata giornalistica L’Edicola, di proprietà di Ledi, è nata il 24 novembre del 2021 dalla volontà di Vito e Sebastiano Ladisa, imprenditori della ristorazione collettiva, di dar vita ad un quotidiano “di servizio” per il Mezzogiorno, cominciando dalla Puglia e dalla Basilicata. Ledi pubblica L’Edicola del Sud, L’Edicola per l’Italia e L’Edicola dello Sport.

Leggi anche: SPEED AMPLIA L’OFFERTA CON LA PUBBLICITÀ LOCALE NEI CINEMA UCI DELL’EMILIA ROMAGNA

“Il nostro è un giornale dichiaratamente ‘pop’, che dedica particolare attenzione ai temi delle politiche sul lavoro e del fare impresa, della cooperazione e della leadership femminile, della valorizzazione giovanile e delle culture”, dice Annamaria Ferretti, direttora responsabile de L’Edicola. “Tra le edizioni cartacee locali e nazionale che ogni giorno sono in edicola in abbinata con La Gazzetta dello Sport, l’app, il sito e i canali social, lavoriamo su un flusso di notizie integrato che alimenta la nostra idea di informazione crossmediale. La collaborazione con SpeeD ci stimola a fare ancora meglio e a puntare su percorsi innovativi. Quotidianamente siamo tra la gente, nei mercati, nelle università, nelle periferie per stringere un patto etico con una platea che ha solo voglia di farsi ascoltare e leggere. Essere comunità e fare rete, sono le cose che ci piacciono di più. Le prossime sfide? Arrivare con L’Edicola per l’Italia ad una diffusione nazionale e aumentare la capillarità con più edizioni territoriali del Sud, del Centro e del Nord”.

“Siamo onorati di aggiungere al nostro portafoglio L’Edicola, una testata giovane, dinamica e fortemente intenzionata a rilanciare l’immagine del Mezzogiorno e della sua imprenditoria migliore”, dichiara Antonio Longo, Sales Director Area Sud SpeeD. “Siamo convinti come concessionaria di poter mettere al servizio de L’Edicola una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato locale, e strutture professionali e flessibili nella gestione della rete di vendita. Non meno importante è il posizionamento che da ora potremo avere all’interno delle pianificazioni dei centri media e dei grandi clienti nazionali, presentandoci come uno dei più completi sistemi di comunicazione integrati, composto da mezzi e testate complementari fra loro”.