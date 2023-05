RaiPlay Sound, on air il podcast “Il Suono della Terra” con la collaborazione di Toscana Promozione

E' on air dal 15 maggio Il Suono della Terra, il podcast realizzato in esclusiva per RaiPlay Sound con la collaborazione di Toscana Promozione e la partecipazione di Earth Day Italia.

Il progetto, che prevede cinque podcast rilasciati ogni lunedì sui temi della sostenibilità, prende spunto dai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 su cui è impegnata Earth Day Italia, approfondendo in particolare i temi del turismo, dell’alimentazione, dell’economia e della mobilità sostenibile. Un contenitore di approfondimenti di qualità, che oltre ad ospitare il Presidente di Earth Day Italia Pierluigi Sassi, vede il coinvolgimento di Toscana Promozione.

“In Toscana siamo molto attenti al tema della sostenibilità, in ogni sua sfaccettatura – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –, in particolare sul turismo abbiamo avviato un percorso partecipato con amministratori ed operatori per l’elaborazione di una carta dei valori del turismo sostenibile. L’obbiettivo è offrire, sia a chi fa accoglienza che ai visitatori, indicazioni che possano orientare le scelte verso, appunto, la sostenibilità. La partecipazione della nostra agenzia di promozione turistica a questo progetto è per noi un valore aggiunto che ci permette di raccontare tante buone pratiche presenti in regione”.