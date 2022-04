Rai Pubblicità pubblica i listini del palinsesto estivo e apre alla vendita dei contatti video profilati sul target

L’estate Rai 2022 sarà una stagione televisiva all’insegna del cambiamento, sia dal punto di vista editoriale sia da quello commerciale.

L’innovazione introdotta con le direzioni di genere volute dall’a.d. Carlo Fuortes ha dato vita infatti a un palinsesto ricco di nuove produzioni per il day time, di serate evento all’insegna della musica live, di 3 mesi di grande sport e molto altro. Grande svolta anche per Rai Pubblicità che dalla prossima stagione estiva apre alla vendita dei contatti video profilati sul target.

Il day time di Rai 1 sarà all’insegna di Uno Mattina Estate per le prime ore della giornata, dopo l’apertura affidata alla inedita striscia di Morning News a cura del Tg1, e il debutto del nuovo format Camper, con Tinto, che farà tappa ogni settimana in una zona diversa d’Italia per un viaggio nel food experience. Estate in diretta e Reazione a Catena copriranno la programmazione del pomeriggio. Il prime time sarà valorizzato dalla nuova edizione di SuperQuark e dalla ricca offerta cinema e serie tv tra cui la miniserie evento britannica Quiz. La musica sarà la colonna sonora dell’estate italiana su Rai 1 con i 2 charity event più importanti del periodo: Con il cuore in diretta da Assisi e Una voce per Padre Pio. Ma anche il tributo a Raffaella Carrà, nel giorno della sua nascita e, dall’Arena di Verona, i Music Awards, l’evento musicale più importante della stagione.

Sperimentazione e contaminazione saranno le parole d’ordine della nuova Rai 2, che rafforzerà le partnership crossmediali come quella con Radio 2 e darà vita ad una staffetta tra Radio2 Social Club e il nuovo programma live dei Gemelli di Guidonia Tre per due. Il daytime si arricchirà di nuovi contenuti autoprodotti, come Italiani fantastici e dove trovarli e con alcune serie originali targate RaiPlay (Tu non sai chi sono io, Corpo di ballo e Scuola di ballo). In prime time ritroverà centralità l’intrattenimento musicale con il nuovo talent Dalla strada al palco e la riproposizione di 10 concerti pop di Let’s Play. Estate è anche sinonimo di sport targato Ra i2 con i Mondiali di Atletica, il Tour De France e i match di qualificazione a Europei e Mondiali dell’Under 21 e della Nazionale femminile.

Rai 3 rafforzerà il presidio sull’informazione con un format di approfondimento in onda il martedì sera dopo #Cartabianca. Report e Chi l’ha visto? proseguiranno fino a estate inoltrata, mentre a fine agosto è programmata la partenza della nuova stagione di Presa Diretta. Tanto spazio sarà dedicato anche al racconto del mondo e dei grandi temi d’attualità, con la nuova edizione di Alle falde del Kilimangiaro.

L'offerta commerciale predisposta da Rai Pubblicità

Il palinsesto estivo Rai offrirà come sempre importanti occasioni di visibilità agli investitori grazie ai format crossmediali proposti da Rai Pubblicità, che dalla prossima stagione estiva aprirà dunque alla vendita dei contatti video profilati sul target. Con la forza di un eco-sistema video articolato che può contare sulla complementarità di tutti i touch point e l’asset dei contenuti Rai, spiega la concessionaria in un nota, la proposizione commerciale data driven risponde al crescente interesse da parte delle aziende di raggiungere e ingaggiare pubblici non solo segmentati su dati demografici ma targettizzati su specifici interessi, valori, abitudini di consumo e molto di più. La capacità di Rai Pubblicità di profilare le audience dà alle aziende la possibilità di intercettare un pubblico più attento e interessato, favorendo una strategica memorabilità del consumatore e, attraverso un planning personalizzato, il raggiungimento di specifici obiettivi di marketing.

Per la prossima stagione estiva, la politica commerciale di tutti i canali della tv lineare conferma la rinnovata impostazione di prodotto e di posizionamento di prezzo proposta per i primi mesi del 2022 a valle dell’entrata in vigore dei nuovi limiti di affollamento. Il listino, che copre il trimestre dal 5 giugno al 10 settembre, si articola su quattro periodi di stime e tre tariffe di base. L’offerta propone tre tipologie di acquisto: la general rotation, che consente la miglior copertura del pubblico RAI con ampi volumi ed efficienza; il contextual, che propone la selezione dei generi più distintivi dell’offerta con moduli tematici e top event e il planning a target segmentabile per diverse tipologie di layer come il geo-target, il socio-demo, interessi, profili tematici, valoriali, attitudinali, fino alle pianificazioni custom articolate secondo le più specifiche esigenze dei clienti.

“L’esigenza di rimettere il target al centro delle strategie di comunicazione riguarda oggi tutti i touch point video di Rai, dando agli inserzionisti opportunità uniche di reach: tv lineare generalista e tematizzata, tv connessa e tutti i device digitali si integrano, ognuno con le sue peculiarità, per raggiungere la più ampia platea di pubblico in target”, conclude Rai Pubblicità