Prima operazione di mercato spagnola per Digital360: acquisita Business Publications Spain

Dopo aver ufficializzato lo sbarco in Spagna di una filiale locale, Digital360 annuncia la sua prima acquisizione in terra iberica. Si tratta di Business Publications Spain, società attiva nel mondo dell’informazione digitale sui temi dell’innovazione digitale e dell’ICT.

In particolare, il gruppo italiano di cui è presidente Andrea Rangone ha rilevato il 70% delle quote sociali di Business Publications Spain al valore complessivo di 1.190.000 euro, con l’impegno di acquisire il restante 30% nel corso dei prossimi 3 anni.

"Con questa prima acquisizione, Digital360 entra in un mercato, quello spagnolo, in forte crescita (anche per l’effetto catalizzatore della pandemia e dei fondi pubblici dedicati alla trasformazione digitale dell’economia) e in un contesto geopolitico particolarmente favorevole all’integrazione strategica e operativa con le attività del Gruppo", si legge in una nota.