Mondadori Media entra in OBE - Osservatorio Branded Entertainment

OBE - Osservatorio Branded Entertainment ha annunciato l'ingresso di Mondadori Media tra i propri associati.

L'associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded entertainment avrà quindi tra i suoi associati il primo editore multimediale italiano.

“Siamo molto felici di dare il benvenuto in OBE a Mondadori Media, Gruppo editoriale leader in Italia”, dichiara Simonetta Consiglio, Direttrice Generale di OBE. “L’esperienza di Mondadori Media sulla produzione di contenuti originali per i brand, anche grazie al coinvolgimento di una vasta community di creator e influencer, rappresenta un punto di osservazione rilevante sulle capacità delle marche di connettersi alle passioni degli utenti, con particolare riguardo alle generazioni più giovani”.

Mondadori Media è la social multimedia company del Gruppo Mondadori dedicata allo sviluppo dei brand in ottica multicanale, con un posizionamento e un’audience distintive nel mercato editoriale. Alcuni numeri della compagnia: 21 magazine cartacei con 10,4 milioni di lettori, 14 properties digitali con 26 milioni di utenti unici al mese e oltre 110 profili social, con una fanbase complessiva di 42 milioni di persone.

“Siamo entusiasti di poter contribuire allo sviluppo dell’Osservatorio a fianco dei maggiori operatori del settore”, afferma Andrea Santagata, Direttore Generale Mondadori Media. “Da tempo consideriamo il branded entertainment strategico per dar vita a progetti speciali e contenuti di valore per i nostri partner, anche grazie a collaborazioni con il nostro network unico di creators e vogliamo continuare a crescere in questo ambito”.