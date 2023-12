Matteo Montan lascia il Gruppo Athesis dopo 5 anni

Le parole del manager al suo addio "credo di concludere questo mio mandato consegnando una struttura solida, una proposizione credibile e un piano in continuità"

Matteo Montan lascerà a fine anno la guida di Athesis, concludendo un mandato che ha visto il riposizionamento strategico del Gruppo e che ha trasformato l’editore lombardo-veneto in una moderna media company protagonista del suo territorio, quel quadrilatero tra le province di Brescia, Mantova Verona e Vicenza.

Il ruolo di Montan sarà assunto ad interim dal CFO Andrea Faltracco, a darne notizia è una nota del Consiglio di amministrazione della società capogruppo, in cui Montan era entrato come Amministratore delegato a fine 2018.

Montan ha contribuito, tra l’altro, a valorizzare i newsbrand di Athesis: i quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi e dal 1° ottobre Gazzetta di Mantova, rilanciati con un profondo rinnovamento grafico ed editoriale; le emittenti Telearena, Telemantova e Radio Verona; il verticale full digital TuttoITS.

Leggi anche: TUTTE LE NOTIZIE SUI MOVIMENTI DEI MANAGER

Oltre alla integrazione della piattaforma news, media, eventi e marketing, il mandato dell’AD ha riguardato poi lo sviluppo strategico dell’area libri, settore in cui Athesis opera attraverso la storica casa editrice letteraria Neri Pozza.

“Ho dedicato ai media tutta la mia vita professionale sin qui – ha commentato Matteo Montan - e credo di concludere questo mio mandato consegnando ad Athesis una struttura solida, una proposizione credibile e un piano in continuità che pur nelle incertezze di questa fase storica proietta nel medio periodo uno scenario sostenibile. La parte più importate che lascio, però, è il team: capace ed appassionato, senza grandi inserimenti è cresciuto tantissimo ed è pronto a realizzare questo piano o qualunque altro verrà deciso in questa nuova fase che si apre per il Gruppo (...)”.