Macfrut 2023, evento dedicato al settore ortofrutticolo in programma a Rimini dal 3 al 5 maggio, vedrà la partecipazione di Rai come media partner dell’evento e di Rai Pubblicità, presenti con uno stand in cui sarà allestito uno studio per i collegamenti con le trasmissioni radio e tv per raccontare la fiera.

Questa partnership rappresenta un’occasione di visibilità e promozione per il settore ortofrutticolo e più in generale per l’agroalimentare. L’agricoltura rappresenta la spina dorsale della Food Valley emiliano romagnola, celebrata e ammirata in tutto il mondo, con i suoi 44 prodotti Dop e Igp e il ricco patrimonio enologico, e potente volano turistico per tutta la regione.

All'interno della manifestazione si tiene, tra gli altri appuntamenti, l'International Blueberry Days dedicato al mirtillo, organizzato da Macfrut con il coordinamento del Professor Bruno Mezzetti dell’Università Politecnica delle Marche insieme a Thomas Drahorad di NCX Drahorad.