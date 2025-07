“In bocca al lupo”: ecco il podcast coprodotto da GreenMe che rompe il silenzio sulla violenza di genere

Esce oggi su tutte le principali piattaforme audio e video "In bocca al lupo", il nuovo podcast che affronta con coraggio, competenza e un linguaggio accessibile a tutti uno dei temi più urgenti e delicati del nostro tempo: la violenza di genere. Ideato da Iris Gaeta, regista, e da Margherita Filosa, psicologa, il progetto è sostenuto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dall’Onorevole Martina Semenzato. La produzione è firmata da In Bocca al Lupo e coprodotta da Buytron e GreenMe, media indipendente da anni impegnato nella divulgazione su sostenibilità ambientale e sociale.

Un podcast per cambiare la narrazione

Composto da 7 episodi principali e 2 contenuti extra, "In bocca al lupo" intreccia testimonianze, approfondimenti, strumenti legali e psicologici, con un approccio narrativo rigoroso ma empatico. Si parla non solo di violenza psicologica ed economica, ma anche di vittimizzazione secondaria, traumi e neurobiologia, fino a tratteggiare i percorsi di recupero per gli autori di violenza.

Tra gli ospiti, la giornalista Adriana Pannitteri, l’attrice Valeria Solarino, la criminologa Gabriella Salvatore, l’attivista Laura De Dilectis (DonneXStrada), la ginecologa Antonella Bonaccorsi e l’avvocata Ilenia Guerrieri.

“Abbiamo scelto un linguaggio umano, semplice e diretto, per rendere accessibile una realtà complessa e spesso distorta dalla narrazione mediatica - spiega Iris Gaeta -. Vogliamo parlare a chi vuole capire, a chi vive questa realtà, a chi non ha ancora trovato il coraggio di raccontare la propria storia”.

GreenMe: una co-produzione per una sostenibilità che è anche sociale e culturale

Per GreenMe, giornale che da 16 anni si occupa di tematiche legate al rispetto dell’ambiente, degli animali e delle persone, la co-produzione di "In bocca al lupo" ribadisce una visione ampia e profondamente politica della sostenibilità, che non si limita alla tutela dell’ambiente, ma si estende anche ai diritti umani, alla giustizia sociale e alla costruzione di una cultura inclusiva.

"In bocca al lupo rappresenta per noi una risorsa importante per sensibilizzare il pubblico su tematiche urgenti e fondamentali, come la violenza di genere, che non possono essere trattate separatamente dalla nostra visione di sostenibilità - dichiara Simona Falasca, Direttrice di GreenMe -. Perché sostenibilità non è solo ridurre le emissioni o proteggere il verde: è prima di tutto un impegno per l'umanità, è creare le condizioni perché ogni persona possa vivere libera da violenze, discriminazioni e ingiustizie. Un mondo migliore passa per una società più giusta e inclusiva”.

“In bocca al lupo rappresenta un esempio perfetto di come il podcast possa essere un potente strumento di comunicazione e marketing", dichiara Daniele Feliziani, Responsabile dei Progetti Speciali di GreenMe. "Scegliere di raccontare la violenza di genere attraverso questo mezzo è un modo per amplificare il messaggio e rendere la discussione più accessibile, coinvolgente e soprattutto impattante. La nostra partecipazione a questa produzione rappresenta un passo naturale per rafforzare la leadership del brand, offrendo alla nostra ampia community social, che vanta più di 500.000 follower su Instagram, 900.000 su Facebook e 2 milioni di mi piace su TikTok, un’esperienza più ricca e personalizzata. Essere sostenibili, per noi, significa anche scegliere da che parte stare e farlo attraverso canali innovativi che possano davvero fare la differenza”.

"In bocca al lupo" è disponibile da martedì 8 luglio su Spotify, YouTube e sulle altre principali piattaforme audio e video.