Netweek: il61 inaugura il nuovo palinsesto autunnale

Dal mattino con rassegne stampa e approfondimenti all’intrattenimento serale alle rubriche su sport e territori

Da oggi il61, canale nazionale di Netweek visibile sul digitale terrestre, propone il nuovo palinsesto autunnale. La programmazione combina format già consolidati e nuove produzioni, con l’obiettivo di rafforzare l’identità del canale e offrire un’informazione “glocal”, radicata nei territori ma capace di rivolgersi a tutto il Paese.

Le mattine iniziano con la Rassegna Stampa Nazionale e Buongiorno Netweek, seguite dal focus calcistico A tutta C. Dalle 10.45 alle 13.00 va in onda Aria Pulita, condotto da Simona Arrigoni, che affronta temi di politica, economia, salute, ambiente e sociale.

Il pomeriggio è dedicato allo sport, con rubriche calcistiche e il programma Maracanà, realizzato in collaborazione con Tuttomercatoweb.com, che porta in TV notizie, analisi e ospiti del grande calcio. In prima serata trova spazio Netweek Calcio Show, condotto anche da Claudio Brachino, in onda dal martedì alla domenica, mentre il lunedì torna Il Processo di Biscardi, giunto al suo quarantesimo anno.

La seconda serata ospita diversi approfondimenti, tra cui Dentro e fuori dal comune (territori e comunità), Economia e territori, Bike Show TV, Il Carrello della Spesa e Aria Pulita di Sera, talk con protagonisti della politica nazionale. Nel weekend la programmazione prevede documentari e appuntamenti dedicati a passioni, stili di vita e nuove tendenze.

«Con il61 compiamo un passo decisivo nello sviluppo del Gruppo, rafforzando il nostro ruolo di editore multimediale e confermando la volontà di investire in un progetto che guarda al futuro dell’informazione e della televisione italiana» ha dichiarato Giovanni Sciscione, presidente di Netweek.

“Racconteremo un’Italia autentica, fatta di persone, territori e passioni” ha aggiunto Marco Sciscione, amministratore delegato di Netweek. Riccardo Galione, direttore commerciale del gruppo, ha sottolineato come il nuovo palinsesto rappresenti anche “un’opportunità per i partner commerciali, unendo copertura nazionale e capacità di dialogare con le comunità locali”.