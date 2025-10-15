IAS ora misura brand safety e suitability anche su Threads

La società specializzata in media quality amplia la collaborazione con Meta e presenta la prima soluzione dedicata alla piattaforma di microblogging, che vanta oltre 400 milioni di utenti mensili

Integral Ad Science (IAS), società leader nella misurazione e ottimizzazione dei media, estende anche alla piattaforma Threads di Meta la sua soluzione Total Media Quality che aiuta gli inserzionisti a proteggere la reputazione del brand e a gestire le campagne in tempo reale in modo sicuro e scalabile.

Si tratta, precisa IAS in una nota, della prima misurazione indipendente basata su AI per rilevare Brand Safety e Suitability su Threads. L’integrazione amplia la copertura pre e post-bid di IAS nell’ecosistema Meta, che include anche Facebook, Instagram Feed e Reels.

“L’analisi dei contenuti basata su AI di IAS consente agli inserzionisti di migliorare le performance e di ampliare con fiducia i propri investimenti, grazie a una misurazione affidabile, indipendente e fornita da terze parti” racconta Lisa Utzschneider, Ceo di IAS. “Continuiamo a innovare e a rafforzare le nostre collaborazioni con partner globali come Meta, al fine di offrire agli inserzionisti un supporto completo per le campagne servite su tutti i canali e dispositivi”.

Threads continua la sua crescita, superando i 400 milioni di utenti attivi mensili nel mondo (dati di agosto 2025). In questo contesto, la misurazione di Brand Safety e Suitability di IAS offre agli inserzionisti nuovi strumenti per pianificare in modo sicuro ed efficace.

La soluzione prevede una verifica indipendente di terze parti, che assicura che i contenuti accanto agli annunci siano appropriati e coerenti con i valori del brand. Grazie a analisi basate su intelligenza artificiale, IAS combina segnali visivi, audio e testuali per una classificazione di alto livello, conforme agli standard del settore.

Gli inserzionisti possono inoltre contare su impostazioni personalizzabili di suitability, report dettagliati per categoria e livello di rischio, e una copertura globale in 34 lingue.

