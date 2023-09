Gruppo Cap si occupa di crisi climatica nel nuovo podcast “Tempi Sbagliati”

“Tempi sbagliati - Alle prese con la fine del mondo” è il nuovo podcast di Gruppo Cap, il gestore del servizio idrico integrato di Milano, prodotto da Dude Originals e realizzato in collaborazione con Hypercast.

Nel podcast, in uscita martedì 12 settembre con il primo episodio, che mette a confronto generazioni diverse accomunate dall’esigenza di far fronte alla crisi climatica, la conduttrice Sofia Pasotto incontra un ospite diverso, in uno scambio aperto e alla pari, in cui le domande viaggiano in entrambe le direzioni: responsabilità personali e attivismo, ideali contro pragmatismo, responsabilità transgenerazionale, informazione e sensibilizzazione nell’orizzonte della grande domanda “come comunicare la fine del mondo”.

In ognuna delle sette puntate, disponibili con cadenza settimanale, sarà dunque presente un ospite per capire meglio questi “Tempi Sbagliati” e come correggere il tiro per le generazioni future: Camilla Cuoco, studentessa al penultimo anno di liceo; Simone Ficicchia, giovane attivista del gruppo Ultima Generazione; Gaia Lopez, quattordicenne di grandi convinzioni e passioni; Carlo Di Piazza, che cerca di mettere l’arte a disposizione della scienza; Lucrezia Mauri, vegana per scelta etica; Giampaolo Pasotto, una vita dedicata alle energie rinnovabili, padre di Sofia; e infine Yuri Santagostino, ospite speciale, Presidente di Gruppo Cap.