Focus in edicola con un numero speciale sulla ricerca sui tumori

Focus, il brand del Gruppo Mondadori, è in edicola questo mese con un numero speciale dedicato agli ultimi progressi della ricerca nella lotta contro i tumori. Una guida aggiornata e ricca di approfondimenti per far scoprire ai lettori le novità e le più recenti terapie, anche sperimentali, anti-tumorali: dalle analisi delle alterazioni del Dna ai vaccini, dall’irradiazione con i protoni alle cure mirate, più personalizzate ed efficaci, fino agli strumenti e alle prospettive che l’intelligenza artificiale può offrire in questo campo.

Un dossier, realizzato con la collaborazione degli specialisti delle più importanti università e centri di eccellenza italiani, in prima fila a livello mondiale nella ricerca contro il cancro, che sottolinea il ruolo di Focus quale magazine punto di riferimento per un pubblico di lettori e utenti appassionati ai grandi temi della scienza, della tecnologia anche nell’ambito dell’informazione medica.

Il brand Focus raggiunge ogni mese un’audience di 5,5 milioni di lettori e utenti e 3,6 milioni di follower sui social.

“Quel che oggi emerge con sempre maggior evidenza dalla ricerca oncologica - dichiara Raffaele Leone, direttore di Focus - è la varietà dei trattamenti e degli approcci terapeutici. Il tumore è una patologia che ci accompagna da sempre, un “errore naturale maligno”, comunque agevolato da abitudini dannose (il fumo è quello più emblematico) e dall’inquinamento dell’ambiente circostante. Si tratta di una mutazione cellulare che ha spesso la capacità di mimetizzarsi per non essere intercettata e neutralizzata. Oggi stiamo riuscendo a inventare cure sempre più personalizzate e mirate contro i vari tipi di mutazione, a smascherarli e attaccarli”.

Nel nuovo numero di Focus si parlerà di progetti di respiro internazionale come il Palm (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), ma anche italiani come il Molecular Tumor Board, un network nazionale per uniformare procedure e creare una rete di consulenze su tutto il territorio. Attraverso numerose schede di approfondimento - realizzate grazie anche al contributo di scienziati ed esperti - il mensile più letto d’Italia fa luce sull’importanza della prevenzione anche attraverso i vaccini contro l’Epatite B e l’Hpv, e alla possibilità per i fumatori di fare tac gratuite ai polmoni con l’obiettivo di sensibilizzare e dare speranza.

Il numero si è avvalso della collaborazione di IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Ospedale San Raffaele, Istituto Nazionale Tumori, Istituto Europeo di Oncologia, Fondazione Umberto Veronesi, Fondazione Airc, abmedica e RevoLuTion_Innovation in Cancer Care. E ha visto coinvolti Università Vita Salute San Raffaele, Associazione Italiana di Oncologia Medica, Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, Centro di Senologia del Policlinico San Martino di Genova, Clinica Oncoematologica di Padova, MD Anderson Cancer Center di Houston, Ospedale Pediatrico San Bambino Gesù, Rete Italiana Screening Polmonare, Società Italiana di Urologia Oncologica, Università degli Studi di Milano, Università di Palermo, Università di Torino e Università Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Irccs INT-Fondazione Pascale di Napoli.