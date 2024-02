Ecco “Henry”, il nuovo podcast di On Air! The Skill sulle presidenziali statunitensi

Parte oggi “Henry”, il nuovo podcast di On Air! The Skill dedicato alle elezioni del 2024 negli Stati Uniti. A condurlo il giornalista Giorgio Borrini, recentemente entrato a far parte del Gruppo The Skill.

Le elezioni americane del prossimo novembre si inseriscono in un periodo storico unico, che vede per la prima volta dal dopoguerra non soltanto minacciata, ma definitivamente incrinata, la leadership statunitense a livello globale. Le crisi geopolitiche d’Israele e Ucraina, lungi dall’essere concluse, sono causa ed effetto di questa debolezza, e rimarcano insieme la straordinaria rilevanza dell’atteggiamento che assumeranno nei prossimi anni gli Stati Uniti a livello internazionale. Esistono, oggi, due visioni completamente contrapposte, quasi antitetiche: quella dell’attuale presidente Joe Biden e quella del suo predecessore Donald Trump. Il risultato che emergerà dalle urne determinerà profonde conseguenze a livello globale.

Nel nuovo podcast di casa The Skill dunque non solo storie, scenari, curiosità, esiti e conseguenze della campagna elettorale più importante del mondo, ma anche analisi geopolitica e della comunicazione messa in campo dai candidati. Spiega Giorgio Borrini: “Henry è un podcast dedicato a Kissinger. Un omaggio non solo nel titolo, ma anche nei contenuti e nello stile, a una figura che ha orientato il recente passato e, di conseguenza, anche il futuro degli Stati Uniti e dell’intero mondo occidentale. Quelle del 2024 saranno le prime elezioni che Kissinger, scomparso lo scorso dicembre, non potrà vivere da 100 anni a questa parte”.

“Henry. USA 2024, le elezioni più importanti di sempre” è un podcast di On Air! The Skill, la business unit del Gruppo The Skill dedicata alla produzione di contenuti audio e video e creatrice del format “Skill Pro”, definita da Milano Finanza “realtà leader nel podcasting per professionisti”. Tra gli altri prodotti pubblicati figurano “Giallo limoncello”, in collaborazione con Pallini spa, “Da Yalta allo scontro Washington-Mosca”, con il professore Alessandro Duce, e “La Repubblica delle Donne”, con il giornalista Mario Nanni.

Il Ceo di The Skill Group, Andrea Camaiora, sottolineando il valore dell’iniziativa, dichiara: “Voce e testi sono di Giorgio Borrini, giornalista e opinionista, nel 2016 ha seguito dagli Stati Uniti le prime elezioni vinte da Donald Trump; è esperto di comunicazione politica e ha condotto con successo più campagne elettorali. Postproduzione e montaggio sono invece di Simone Massaccesi, giornalista, podcaster e videomaker, mentre i profili grafici sono stati curati dalla graphic designer Francesca Marcelli”.