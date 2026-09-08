Storytelling Festival: appuntamento a Bari dal 16 al 18 ottobre

Cosa significa essere originali ai tempi dell'AI? Storytelling Festival, ideato da La Content e da Cristiano Carriero, risponderà a questa domanda dal 16 al 18 ottobre nella cornice del Teatro Piccinni di Bari. Due giorni più uno: venerdì e sabato dedicati a panel ispirazionali, workshop, intrattenimento e formazione; la domenica mattina a un incontro d'eccezione aperto anche a tutta la cittadinanza. Una formula unica, in cui ogni speaker porterà qualcosa di inedito nella forma e nel contenuto.

Sul palco dello Storytelling sono saliti, negli anni, Pablo Trincia, che ha spiegato dove nascono le storie; lo scrittore Gianluca Gotto, intervistato dal pubblico; Norma Rossetti di My Secret Case, che ha raccolto dai partecipanti lettere aperte sulla sessualità; Fabio Bin, che ha raccontato la parabola dell’unicorno WeRoad; la giornalista e saggista Annamaria Testa con la sua "trama lucente", insieme a molti altri speaker che non lasciano formule e cassette degli attrezzi, ma un mindset e un'apertura mentale per fare la differenza in un mercato in continua evoluzione. Un'epoca in cui l'AI e gli algoritmi stanno rendendo tutto conforme, dalla strategia aziendale ai post su LinkedIn.

Non solo marketing, ma anche comunicazione, arte, sceneggiatura, scrittura, architettura. L'edizione 2026 sarà quella in cui si parlerà di città empatiche, di come si diventa dittatori e di come si racconta un rebranding. Durante il Festival sarà presentato in anteprima il Manifesto etico della scrittura con AI, dieci principi per un uso consapevole dell'intelligenza artificiale nella scrittura, nato da un'idea di Fulvio Julita e promosso da un comitato di cui fanno parte, tra gli altri, Alessandra Perotti e Cristiano Carriero. Oltre ai talk, in programma anche i workshop con Substack (piattaforma di newsletter), Canva e Content Clab, community partner dell'evento.

"Venire a Storytelling Festival”, spiega Cristiano Carriero, “vuol dire prendersi un fine settimana di ispirazione e bellezza. Significa ascoltare speaker che con una frase possono contribuire a farti cambiare il corso delle cose, aprirsi alle storie, imparare a raccontarle dai migliori. Storytelling Festival è ispirazione e pratica, teatro e aula, mani che si sporcano e menti che si elevano. È Bari, con la sua dimensione: quella di una città del Sud che guarda al Mediterraneo e all'Europa, che ha radici solide e un'ambizione al futuro. Un luogo che non è più solo un posto dove andare in vacanza, ma dove costruire qualcosa. Una città in cui lavorare con un ritmo più sostenibile e un pensiero meridiano. A Storytelling Festival viene gente da tutta Italia, perché qui le storie non si raccontano. Accadono".

Appuntamento al 16, 17 e 18 ottobre. A condurre Cristiano Carriero, con Giulia Piscina e Agenzia Stanca. Institutional Partner: Comune di Bari e Puglia Culture - Circuito Teatrale.