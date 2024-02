Fattoretto Agency tra i protagonisti di Ecommerce Food Conference con il caso studio SEO SicilyAddict

L'industria alimentare si sta trasformando rapidamente grazie all'innovazione digitale, ed Ecommerce Food Conference rappresenta il palcoscenico ideale per esplorare uno scenario così dinamico. L’evento, previsto il 22-23 febbraio presso gli spazi di FICO Eatalyworld a Bologna, si propone di esplorare le frontiere digitali del settore. All'interno di questo contesto, lo speech di Davide Rosi assume un ruolo centrale, ricco di spunti per gli store manager.

Rosi, esperto di Technical SEO e Web Performance presso Fattoretto Agency (agenzia di riferimento nel settore SEO data driven), porta sotto i riflettori il caso studio di SicilyAddict, un'eccellenza nell’eCommerce di prodotti tipici siciliani. Lo speech, in programma venerdì 23 febbraio alle 15.40 in Sala A, promette di svelare le strategie SEO dietro al successo dell’iniziativa digitale. Con un incremento del 175% delle keyword posizionate in soli dodici mesi, il caso studio SicilyAddict si propone come modello di ispirazione per il settore.

La strategia SEO e di link building implementata da Fattoretto Agency per SicilyAddict è stata incentrata sul raggiungimento di risultati concreti, preziosi per uno sviluppo di utili e fatturato. Attraverso un'analisi dettagliata, il pubblico scoprirà come l'ottimizzazione per i motori di ricerca possa trasformare la visibilità di un eCommerce, guidando un aumento esponenziale delle performance. Ancora più importante, verranno esplorate le tecniche adottate per gestire i picchi di traffico legati alla stagionalità, quali Pasqua e Natale del 2023, che hanno significativamente incrementato il fatturato dello store digitale.

L'approccio adottato da Fattoretto Agency non si limita alla semplice applicazione di tecniche SEO standard. Testimonia piuttosto un'attenta pianificazione e una profonda comprensione delle dinamiche del mercato online, combinata con l’utilizzo di strumenti proprietari come FattoBoost. Integrando le API di Google Search Console, DataforSEO e Semrush, questa risorsa permette all'agenzia di fornire dati precisi e tempestivi, dando forma a iniziative di consulenza che rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti.

L'intervento di Rosi all'Ecommerce Food Conference rappresenta un'opportunità per scoprire l’esperienza diretta legata a strategie SEO data driven e come queste permettono di affrontare le sfide correlate alla visibilità online e alla gestione del traffico stagionale.

Lo speech non solo dimostra il potenziale della SEO nel settore eCommerce legato al mondo alimentare, ma offre anche preziosi spunti sull'importanza di adattarsi alle peculiarità del mercato e sulla capacità di anticipare le esigenze dei consumatori. “Gli operatori del settore, dunque, sono invitati a non perdere questa preziosa occasione di confronto e ispirazione”, è l’invito di Fattoretto Agency .