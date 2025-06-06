Effie Awards Italy 2025, doppio appuntamento il 15 e il 16 settembre con il premio alla comunicazione efficace

Giunge alla settima edizione Effie Awards Italy, il premio che valorizza l’efficacia delle campagne di marketing e le performance della comunicazione promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite e UPA - Associazione delle Aziende che investono in comunicazione.

L’edizione 2025 ha raccolto le campagne più efficaci svoltesi in Italia tra il 1° gennaio 2024 e il 28 febbraio 2025, individuando, attraverso il lavoro di due giurie presiedute da Carlo Noseda, CEO M+C Saatchi Europe, i finalisti e i vincitori di quest’anno.

Per valorizzare al meglio il percorso, quest’anno per la prima volta la cerimonia di premiazione si articolerà in due distinti appuntamenti: lunedì 15 settembre, presso la Sala Auditorium dell’Università IULM, è in programma l’assegnazione di ori, argenti e bronzi; mentre martedì 16 settembre, presso Villa Necchi Campiglio, si svolgerà la riunione del Grand Jury che selezionerà, tra i soli ori, il vincitore del prestigioso Grand Effie. Quest’ultimo sarà proclamato al termine della tradizionale cena di gala a cui parteciperanno i vincitori di questa edizione.

A comporre la Giuria del Grand Effie saranno i vertici delle principali agenzie di comunicazione e figure di riferimento del mondo aziendale.

Come ogni anno, inoltre, le campagne premiate parteciperanno automaticamente all’Effie Index, la classifica globale che definisce i benchmark internazionali del settore, e potranno competere sia a livello europeo, tramite gli Effie Europe, sia nella competizione globale Best of the Best, che si terrà negli Stati Uniti e decreterà il Grand Effie Mondiale tra i vincitori di tutto il mondo.

L’edizione 2025 del Premio è sostenuta da Google (Diamond Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor), ADJINN, Grandi Stazioni Retail, IPSOS, Nielsen, Outdoora (Gold Sponsors).