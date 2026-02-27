Eccellenza Italiana e Gi Group Training Hub lanciano "TalentLab - Il tour del saper fare"

Valorizzare il patrimonio manifatturiero italiano partendo dai banchi di scuola per mostrare alle nuove generazioni che il "saper fare" non è solo una tradizione da custodire, ma una concreta opportunità di carriera: con questo obiettivo Eccellenza Italiana, part of eGroup, la community che conta oltre 800.000 follower, e Gi Group Training Hub, lo spazio dedicato alla formazione e all’orientamento della prima agenzia italiana per il lavoro, annunciano il lancio di “TalentLab - Il tour del saper fare”.

Il progetto si configura come un percorso itinerante di orientamento che, tra marzo e aprile 2026, attraverserà l’Italia toccando cinque città chiave, Bari, Brescia, Milano, Modena, Padova, per raccontare agli studenti le prospettive formativo-professionali nei settori trainanti dell'economia nazionale.

Il progetto: colmare il "mismatch" tra scuola e lavoro

L'iniziativa nasce dalla necessità di costruire un ponte solido tra il mondo dell'istruzione e quello delle imprese, aumentando la consapevolezza di studenti, docenti e famiglie sull'importanza delle professioni tecniche. Troppo spesso, infatti, la manifattura e l'artigianato vengono percepiti come settori distanti o poco accessibili, nonostante rappresentino il cuore pulsante del Made in Italy. In ogni tappa del tour, il format prevederà un’alternanza tra momenti di confronto collettivo e workshop pratici: una sessione plenaria dedicata alle opportunità del territorio e alle testimonianze dirette dal mondo del lavoro sarà seguita da tavoli tecnici e corner di approfondimento, dove i ragazzi potranno confrontarsi direttamente con le eccellenze industriali locali.

“Il futuro del Made in Italy è nelle mani dei giovani. Eppure, le eccellenze produttive del nostro Paese continuano a essere percepite come realtà tradizionali, poco innovative e poco attrattive, quando in realtà dietro le professionalità che animano questi distretti si nascondono numerose opportunità formative post-diploma e professionali. Per questo è fondamentale costruire un ponte solido tra il mondo della scuola e quello delle imprese, avvicinando ragazzi e ragazze agli ambiti produttivi più trainanti del nostro Paese e valorizzando il nostro patrimonio di eccellenze", dichiara Marianna Marrazzo, Training Hub Development Manager di Gi Group.

"Proprio in quest’ottica si inserisce il progetto a respiro territoriale nato dalla collaborazione con Eccellenza Italiana che pone al centro l’expertise del Gi Group Training Hub, il nostro centro d’eccellenza per la formazione e l’orientamento che nell’ultimo anno ha formato oltre 2.000 studenti - continua Marianna Marrazzo.- Uno dei suoi punti di forza è l’integrazione dell’offerta fisica con quella virtuale, che permette di raggiungere con le sue opportunità formative un numero ancora maggiore di studenti in tutto il Paese così come lavoratori in cerca di nuove opportunità professionali. Insistere sulle carenze tra il nostro modello scolastico e i bisogni del mondo del lavoro, ridurre il mismatch tra le competenze tecniche e i fabbisogni delle imprese e investire sui giovani e sul loro futuro rappresentano i pilastri del nostro impegno per un Lavoro Sostenibile.”.

“Attraverso ‘TalentLab - il tour del saper fare’ vogliamo dare un contributo concreto per colmare il divario tra i giovani e il mondo del lavoro,” spiega Giovanni Brocca, co-fondatore di Eccellenza Italiana. “Il nostro obiettivo è dimostrare come la manifattura nel nostro Paese offra percorsi ricchi di soddisfazioni, essenziali per il tessuto economico e culturale italiano. Per noi, valorizzare l'italianità significa proteggere quel patrimonio creativo e produttivo che rende il nostro know-how unico al mondo, fornendo alle nuove generazioni gli strumenti per innovare questa preziosa eredità.”

Verso la Giornata del Made in Italy

Il progetto assume una rilevanza particolare inserendosi nel contesto della Giornata del Made in Italy indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che quest'anno pone un focus centrale proprio sul tema delle competenze. L’intero viaggio sarà inoltre narrato in tempo reale sui canali social di Eccellenza Italiana, che grazie a un’audience giovane e oltre 5 milioni di utenti mensili, trasformerà il tour in un racconto digitale coinvolgente. Il tour si concluderà il 28 aprile a Milano, presso la sede del Gi Group Training Hub, con un grande evento finale caratterizzato da sessioni di sperimentazione professionale e workshop pratici per le scuole selezionate.