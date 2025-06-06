Borgo diVino 2025, numeri superiori alle attese per il format firmato Experience Lab

La società controllata da Valica e specializzata nella progettazione e gestione di eventi territoriali traccia un bilancio del tour itinerante che quest'anno toccherà 22 tappe

Borgo diVino 2025, il format itinerante dedicato alla promozione della cultura del vino nei borghi italiani, prosegue con numeri che stanno superando le aspettative degli organizzatori.

Il tour, curato da Experience Lab, società controllata da Valica e specializzata nella progettazione e gestione di eventi territoriali, ha già superato la metà del calendario: iniziato ad aprile a Egna (Trentino-Alto Adige), si concluderà a novembre a Venosa, in Basilicata.

L’edizione 2025 si articola su 22 tappe distribuite lungo l’intero territorio nazionale, con un’espansione significativa rispetto agli anni precedenti. Tra le nuove località inserite nel circuito, Fiumefreddo Bruzio (Calabria) ha registrato un’ottima risposta in termini di affluenza e coinvolgimento territoriale.

Particolarmente rilevante la performance della tappa di Erice (Sicilia), che ha segnato un incremento del 50% rispetto ai dati del 2024, evidenziando un trend di crescita strutturale nel Sud Italia. A giugno, inoltre, Borgo diVino ha fatto tappa a Le Castellet, in Francia, segnando un momento chiave nel percorso di internazionalizzazione del format. L’evento ha rappresentato un’opportunità concreta di dialogo tra territori e produttori, rafforzando il posizionamento del progetto anche fuori dai confini nazionali.

Nel corso del tour Borgo diVino, vengono proposte in degustazione oltre 1.500 etichette, rappresentative di più di 800 cantine nazionali e internazionali. Un’offerta ampia e qualificata che ha permesso ai visitatori di esplorare la diversità e la qualità della produzione vitivinicola, con un focus particolare sulle realtà territoriali e sulle eccellenze emergenti.

I dati consolidati, fa sapere Valica, indicano una crescita del 15% rispetto al piano iniziale, con un aumento significativo della biglietteria e un rafforzamento del coinvolgimento dei brand partner. Inoltre numerosi enti locali e regionali che hanno scelto di sostenere l’iniziativa come leva di valorizzazione turistica e culturale.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti finora da Borgo diVino 2025 che confermano la forza di un format capace di unire territori, produttori e pubblico in un’esperienza autentica e coinvolgente”, ha dichiarato Luca Cotichini, ideatore di Borgo diVino. “Il tour non è solo una celebrazione del vino, ma un vero e proprio motore di valorizzazione culturale ed economica per i borghi italiani. L’ingresso in Francia rappresenta un primo passo verso una dimensione internazionale che intendiamo consolidare nel 2026, con nuove tappe e contenuti esperienziali. Il nostro obiettivo è costruire una rete sempre più ampia e inclusiva, dove il vino diventa linguaggio comune tra territori, tradizioni e innovazione”.

Experience Lab è già impegnata nella definizione del piano 2026, che prevede un ulteriore ampliamento del numero di tappe, l’evoluzione del format con nuovi contenuti esperienziali e l’attivazione di collaborazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale.