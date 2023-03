A Il Centro (Arese) prendono il via i Focus Junior Days

Otto weekend di interessanti laboratori scientifici e attività creative per bambini e famiglie

Focus Junior, il brand editoriale del Gruppo Mondadori punto di riferimento del segmento kids, è partner dello shopping mall Il Centro di Arese (MI) per i Focus Junior Days, nuovo progetto ludico-didattico che per 8 weekend tra marzo e novembre vedrà la realizzazione di coinvolgenti e interessanti laboratori scientifici e attività creative per bambini e famiglie.

Gli appuntamenti, interamente gratuiti, spazieranno tra astronomia, sostenibilità, alimentazione, storia, paleontologia e chimica, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alle grandi tematiche della scienza e anche dell’attualità. L'insegna della distribuzione Iper La grande i, altro partner del progetto, offrirà gratuitamente la merenda per tutti i bambini partecipanti alle attività.

Il primo appuntamento, fissato per sabato 25 e domenica 26 marzo presso l’Area Eventi al 1° piano, è “Apprendisti astronauti”, che affronterà il tema dell’astronomia. Per tutte le informazioni relative alle attività e partecipare al programma basterà prenotarsi gratuitamente sul sito della galleria commerciale centroilcentro.it.