La campagna della compagnia aerea low cost è on air in tv e su web, radio, stampa e OOH. Meloria coinvolta per la localizzazione della creatività

La compagnia aerea low cost Volotea si prepara all’estate con il lancio di una nuova campagna pubblicitaria pensata per enfatizzare il grande desiderio di vacanza, oggi più forte che mai.

Il nuovo spot Volotea, ambientato in estate, fa emergere quella leggerezza e quella magica sensazione di libertà che solo una vacanza può offrire. Raccontando l’offerta Volotea per i prossimi mesi, la campagna pubblicitaria offre scorci vacanzieri, alternando suggestive immagini: dal mare trasparente a un rilassante panorama, da una passeggiata senza meta lontani dalla folla a una rinfrescante pagaiata in paddle board.

“Volotea, grazie ai suoi voli diretti a prezzi competitivi verso le principali destinazioni estive del Mediterraneo, tra cui Sardegna, Sicilia e isole greche, rappresenta la soluzione perfetta per quei clienti che stanno pianificando in questo momento le loro vacanze o che ci devono ancora pensare. Lo spot vuole enfatizzare quel desiderio di viaggiare che ora, dopo mesi di restrizioni, è più forte che mai. Con questa campagna invitiamo a prenotare i nostri voli per entrare subito nel mood vacanza, perché …le vacanze iniziano quando inizi a pensarci”, afferma Pietro Cassitta, Marketing Manager Italy and Greece di Volotea.

Firmato dall'agenzia Alegre Roca e prodotto da Zapping Productions, lo spot è on air sui principali canali TV nazionali italiani - tra cui Rai (Rai1, Rai2, Rai 3, Rai4, Rai Movie) e Discovery (Real Time, Nove, Dmax), con una programmazione suddivisa in due flight, a partire da domenica 22 maggio.

Oltre a comprendere, per la prima volta, anche la pianificazione sui principali circuiti radiofonici nazionali tra cui Radio Deejay, Radio 105, Radio Italia, la campagna Volotea è declinata anche online (social media e digital), su stampa e localmente in OOH.

Per la localizzazione della creatività è stata coinvolta l'agenzia Meloria. La pianificazione è stata affidata a Asset Media.

Di seguito lo spot.