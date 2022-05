“Summer is Magic… Se costa meno”: con questo claim, il Gruppo Gattinoni, specializzato nell’organizzazione di viaggi, lancia la sua nuova campagna pubblicitaria estiva.

Una campagna dal concept preciso che fa leva sulla voglia degli italiani di partire e trasformare le vacanze in un momento magico e colmo di aspettative, ma con un riferimento all’accessibilità del prezzo. Perché se la vacanza ha un costo sostenibile ed è acquistabile con promozioni, il consumatore è più motivato a comprarla.

Invogliare gli italiani a rivolgersi alle agenzie di viaggio del network Gattinoni è lo scopo dell’iniziativa, che ha coinvolto 30 partner per poter offrire, nell’arco di 4 settimane, sconti sui prezzi dei pacchetti.

La campagna è stata creata e pianificata internamente dal reparto Marketing e Comunicazione dell'azienda.

“Dopo due anni di fermo del settore turismo volevamo ripartire con una campagna forte a sostegno delle agenzie di viaggi e dei nostri migliori partner – commenta Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione del Gruppo Gattinoni –. Una campagna che avesse un peso non solo commerciale ma anche di comunicazione. Per questo Gattinoni ha deciso di investire un budget importante per comunicare al consumatore finale per portarlo in agenzia e prenotare, approfittando di promozioni e sconti. Il concept creativo è stato studiato in modo che potesse adattarsi a materiali trade/off line e online. Abbiamo pensato alle agenzie con materiali punto vendita, locandine, video per vetrine e supporti digitali per social e newsletter. Ma il grande pubblico lo raggiungeremo attraverso 4 settimane di pianificazione su radio nazionali, video in stazioni e metropolitane di tutta Italia e video in autogrill, oltre a formati digitali su mezzi nazionali. Un impegno commerciale e di visibilità che siamo certi porterà beneficio alle agenzie e alle vendite”.

È stato dunque scelto di collaborare con Digimupi, che dispone di 185 impianti digitali di formato verticale in 39 stazioni ferroviarie e 2 stazioni Metromare Rimini; i pannelli, concentrati principalmente nelle regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Campania, hanno una viewability sollecitata da 1.140 passaggi giornalieri.

Parallelamente la collaborazione con il circuito One TV, network di schermi Media One, sfrutta gli schermi in 97 autogrill nazionali. La pubblicità Gattinoni, comprensiva di audio, comparirà su 184 schermi in 13 regioni, con 304 passaggi quotidiani tra le cinque del mattino e mezzanotte.

A livello di native advertising ci saranno l’attività con Outbrain e Valica. Come emittenti radiofoniche gli annunci saranno su Radio Deejay, Radio Capital e M2O con una pianificazione massiccia per 4 settimane consecutive.

L’investimento complessivo ammonta a 150.000 euro e comprende l’ingaggio di influencer e svariate attività all’interno delle agenzie di viaggio del network Gattinoni.