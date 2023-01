Sognid’oro va on air e online per il lancio della linea Sognid’oro Plus. VMLY&R firma lo spot

Sognid’oro, brand del gruppo Star, torna in comunicazione sulle principali emittenti TV e online sui canali digitali in occasione del lancio della nuova linea Sognid’oro Plus: tisane e camomille nate dall’unione di natura e scienza.

La linea si compone in tutto di cinque referenze: la Camomilla con Melatonina, che unisce al gusto generoso della camomilla 1mg di Melatonina, sostanza naturalmente presente nel nostro organismo che contribuisce alla riduzione del tempo impiegato per prendere sonno; la Camomilla Digest-Pro che supporta in modo naturale il corretto processo digestivo grazie all’azione di 1 miliardo di cellule vitali di probiotico Bacillus Coagulans BC99; la Camomilla Calmo-Flu, una combinazione di camomilla, Vitamina C e Grindelia, dall’azione emolliente e lenitiva, che favorisce la funzionalità ed il benessere delle prime vie respiratorie; la Tisana Regolax-Pro, favorisce con gusto l’equilibrio della flora intestinale grazie a 1 miliardo di cellule vitali di probiotico Bacillus Coagulans BC99 unite all’Anice stellato e al Karkadè; e la Tisana Immuno-Defence, un alleato per supportare le difese naturali grazie alla combinazione di Echinacea, Vitamina C e Propoli.

Grazie a questa nuova linea scientifica, Sognid’oro si posiziona, ancora di più, come player nell’arena del benessere per soddisfare le singole esigenze in ogni momento della giornata, si legge in una nota. E per raccontare al meglio questo nuovo posizionamento è stata realizzata una campagna pubblicitaria multisoggetto, che racconta l’efficacia dei prodotti Sognid’oro Plus. Il primo spot, sul prodotto Sognid’oro Plus Melatonina, ha come protagonista una donna particolarmente assonnata che spinta dal desiderio di voler dormire, vede il proprio letto nei luoghi più inaspettati, perché chi fa fatica a dormire ha il “chiodo fisso” di dormire meglio.

Così anche per il soggetto Sognid’oro Plus Calmo-Flu, in cui la protagonista vive il suo chiodo fisso per l’irritazione della gola attraverso la visualizzazione di aculei, che ben simboleggiano il fastidio che prova. Sognid’oro Plus Regolax Pro verrà attivata con un codino di 5’’ che racconta come contrastare il gonfione intestinale. Mentre le referenze Digest-Pro e Immuno-Defense saranno sostenute da un piano digital che lavorerà nei contesti affini per raggiungere audience targettizzate.

La campagna TV, che terminerà a marzo, ha come prima protagonista Sognid’oro Plus Melatonina in cui si inserisce anche un codino 5’’ dedicato al progetto educazionale “Il sonno conta” a cura di Sognid’oro ed AIMS, Associazione Italiana di Medicina del Sonno, che nasce per sensibilizzare i consumatori e diffondere una corretta cultura del sonno.

Dai primi giorni di febbraio si aggiungerà il soggetto dedicato a Sognid’oro Plus Calmo-Flu con codino Regolax-Pro.

Spot Sognid’oro Plus: le agenzie coinvolte

La campagna Sognid’oro ha coinvolto diversi player nell’ambito della comunicazione: VMLY&R per la creatività, Black Ball per la produzione, Havas Media Group per la strategia e pianificazione media; Kiwi per digital e social media; Hogarth per la post produzione e Glebb & Metzger per strategia di Media Relations & Digital PR.

Di seguito lo spot e i crediti.

Spot Sognid’oro Plus, ecco chi ha lavorato alla campagna: i crediti

Ecco i vari professionisti che hanno lavorato a spot e campagna di Spot Sognid’oro Plus:

VMLY&R

Executive Creative Director: Edoardo Loster

Creative Director: Elisa Anzini

Copywriter: Alice Maselli

Art Director: Victoria Tedesco

Digital campaign Copywriter: Sabrina Ciamarra

Digital campaign Art Director: Leda Palermo

Client Leader: Ingrid Altomare

Account Supervisor: Adonella Di Teodoro

Senior Producer: Elisa Simi

Black Ball

Regista: Iacopo Carapelli

Dop: Karim Andreotti

Executive Producer: Lorenzo Cefis

Producer: Alice Di Girolamo

Editors: Tobia Peruzzi - Matteo Maggi

Colorist: Daniel Pallucca

Musica: Daniele De Virgilio

Star