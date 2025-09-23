Per la Giornata Mondiale del Pane, Oropan anima gli aeroporti pugliesi e torna in tv con uno spot

La campagna pubblicitaria, scritta e diretta da Luca Parmigiani, sarà on air sul circuito Mediaset dal 19 ottobre all’1 novembre

Domani, giovedì 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Pane, Oropan, azienda pugliese attiva nella produzione di prodotti da forno a livello nazionale e internazionale, ripercorrerà la sua storia e quella del suo fondatore, Vito Forte. L'attività prevede di far vivere ai passeggeri dei voli internazionali in partenza da Bari e Brindisi le atmosfere del recente corto d’Impresa “Sapore di ricordi”, scritto e diretto dal regista pugliese Anteros Marra. Un tuffo nel passato ma con uno sguardo aperto verso il futuro e la sua evoluzione.

La Giornata Mondiale del Pane sarà preludio anche del ritorno di Oropan e del suo pane a marchio Forte sulle tv nazionali, nel circuito Mediaset dal 19 ottobre all’1 novembre. Scritta e diretta da Luca Parmigiani con la produzione di Dinamo Film, la campagna vede protagonista la pugliese Mayra Pietracola. Lo spot è dedicato al Pane Fresco Forte, il primo pane fresco da filiera sostenibile e certificata ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), standard di certificazione sulla sostenibilità a livello mondiale che garantisce un prodotto frutto di un modello di sviluppo responsabile, sostenibile ed etico lungo tutta la filiera.

Per quanto riguarda invece l’attività sviluppata in collaborazione con Aeroporti di Puglia, i passeggeri in partenza da Bari verso Berlino, Amsterdam, Francoforte e Monaco di Baviera, e da Brindisi diretti a Memmingen e Ginevra, saranno accolti ai controlli di sicurezza da un giovane Vito Forte in bicicletta, con le iconiche pagnotte trasportate sull’asse di legno. A ciascuno consegnerà un ticket simbolico di viaggio, introducendoli a un percorso esperienziale che proseguirà con l’incontro delle tipiche massaie altamurane, anch’esse interpreti del corto, per un assaggio di pane e pomodoro prima dell’imbarco.

Giunti ai gates, i viaggiatori troveranno ad attenderli un Vito Forte adulto, che offrirà loro una confezione di Pane di Altamura DOP firmato Forte. L’iniziativa, oltre a celebrare il legame profondo di Oropan con la città di Altamura e il suo pane, racconta il posizionamento crescente dell’azienda sui mercati internazionali: il Pane di Altamura DOP, simbolo identitario del territorio e volano del turismo enogastronomico, prenderà letteralmente il volo diventando ambasciatore del Made in Puglia nel mondo.

“In occasione della Giornata Mondiale del Pane, insieme ad Aeroporti di Puglia abbiamo voluto trasformare un semplice momento di attesa prima del viaggio in un’esperienza autentica", commenta Lucia Forte, AD & CEO di Oropan. "Il Pane di Altamura DOP diventa ambasciatore del territorio, simbolo identitario della nostra cultura e volano per un turismo enogastronomico che porta la Puglia nel mondo”.