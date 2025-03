OZ Racing con we-go per il lancio di E-Raid, la sua prima mountain bike elettrica

OZ Racing, azienda italiana specializzata in cerchi in lega per il settore aftermarket, amplia i propri orizzonti con il lancio di E-Raid, la sua prima mountain bike elettrica. Per questa nuova sfida, ha scelto di affidarsi ancora a we-go, agenzia creativa indipendente con cui vanta una solida partnership pluriennale. Il progetto nasce dallo stesso spirito di innovazione e performance che caratterizza OZ Racing nel mondo delle competizioni.

L’agenzia creativa indipendente, legata a OZ Racing da una solida partnership pluriennale, ha messo a disposizione le sue competenze trasversali per accompagnare il lancio sul mercato di E-Raid, mountain bike che racchiude tutto il dna del brand combinato a un’idea di sostenibilità e innovazione tutta da raccontare.

Oltre a fornire supporto strategico, we-go ha delineato una direzione creativa che evidenziasse il senso di libertà che appartiene a ogni esperienza off-road con E-Raid, in perfetta sintonia con l’essenza stessa di OZ Racing, fatta di movimento, energia e velocità. L’obiettivo: raggiungere trasversalmente gli utenti su diversi canali digitali, con una campagna che invita a pianificare ricordi e che permea il nuovo prodotto della vision unica e irripetibile del brand.

Ha completato il progetto una content production con scelte stilistiche volte a valorizzare un’esperienza su due ruote autentica e personale, grazie a un’art direction guidata dai trend della fotografia contemporanea combinata dalla tecnica visiva dello step printing e a una tipografia minimal, con lo scopo di raccontare la natura dinamica ma anche riflessiva che accompagna ogni avventura su strada.

“Questo progetto è un altro tassello importante in una collaborazione di cui andiamo molto orgogliosi. La partnership con OZ Racing ci ha offerto ancora una volta un’opportunità sfidante e in grado di mostrare il know-how del team we-go non solo nell’ambito in cui lavoriamo ogni giorno, la comunicazione integrata, ma anche nel settore dell’automotive”, afferma Tomas De Zanetti, Founder and CEO di we-go.