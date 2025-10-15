Now porta a Torino la sua “Brand Experience” tra sport e intrattenimento

Now, il servizio streaming di Sky, arriva nel cuore di Torino nel weekend delle Nitto ATP Finals 2025 con un evento dedicato a sport, spettacolo e intrattenimento.

Dal 14 al 16 novembre, Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un’arena aperta al pubblico con tornei di padel, ospiti speciali e il celebre distributore di caramelle, simbolo della Brand Experience del servizio.

L’iniziativa, ideata per raccontare la varietà dei contenuti disponibili sulla piattaforma, prevede un pop-up store alto oltre 10 metri in cui i visitatori potranno “assaggiare” i generi di Now attraverso caramelle dai gusti ispirati ai titoli più iconici, dal “sapore ace” per il tennis ad “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le serie TV.

Accanto al pop-up sarà allestito un campo da padel dove il pubblico potrà partecipare alle sfide e assistere a partite speciali.

Il programma include tre appuntamenti principali: Venerdì 14 novembre, il Derby della Mole – Powered by Now, con ex calciatori di Torino e Juventus come Riccardo Maspero, Enrico Annoni, Vincenzo Iaquinta, Nicola Legrottaglie, Stefano Fiore e Simone Pepe. Sabato 15 novembre, la Now Creators Cup, che vedrà sfidarsi alcuni dei creator più seguiti, tra cui Edoardo Santonocito, Valerio Mazzei, Edoardo Esposito, Alessio Stigliano, Mario Caruso, Stefano Maiolica, Matteo Andreini e Bianca Iannucci. Domenica 16 novembre, il Now Sport Legends Match con protagonisti volti di Sky come Fabio Quagliarella, Matteo Bobbi e Luca Marchegiani.

La brand activation è stata ideata e realizzata da Sky Creative Next Gen, il team interno della Sky Creative Agency formato da giovani professionisti della Gen Z, e mira a coinvolgere sia gli utenti già abbonati sia i nuovi pubblici.

Durante l’evento, i visitatori potranno partecipare a giochi e attività interattive e ricevere gadget brandizzati Now.

Chi ha lavorato all’iniziativa per Now

Ecco l’insieme dei professionisti e delle agenzie che hanno preso parte alla realizzazione dell’attività: