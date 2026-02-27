Next Different firma la nuova campagna per Trentino Marketing con Marc Márquez e “Pecco” Bagnaia

Next Different, parte del nuovo polo italiano della comunicazione nato dall’integrazione con Uniting, cura la creatività e la produzione del nuovo progetto di comunicazione che vede insieme Trentino Marketing, APT Madonna di Campiglio e Ducati, all’interno delle attività di promozione della destinazione Trentino legate all’avvio della stagione MotoGP 2026. Per Next Different l'iniziativa arriva dopo la vittoria di una gara per l'assegnazione di questo progetto.

La campagna prende forma in uno spot, declinato nei formati 60’’ e 30’’, che verranno veicolati sui canali Sky, 30” e 15” per il digital, affiancati da una produzione fotografica dedicata. I contenuti saranno distribuiti su canali digital e in programmatic.

Al centro del racconto, il Trentino come luogo di esperienze autentiche e memorabili, capace di restare “dentro” attraverso i suoi paesaggi, i suoi sapori e il suo stile di vita. Protagonisti dello spot sono Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Márquez, piloti Ducati, che interpretano un viaggio sensoriale tra cucina, natura e outdoor, in un dialogo continuo tra performance sportiva ed emozione. Lo spot è on air dal 27 Febbraio sui canali Sky e verrà supportato da un piano digital.

Next Different, communication company parte di UNA - Aziende della Comunicazione Unite, ha costruito una narrazione cinematografica basata sul contrasto tra due mondi: l’energia concentrata di una cucina professionale e l’apertura visiva e sensoriale dei paesaggi trentini.

Lo shooting si è svolto a Madonna di Campiglio, location simbolo del legame tra sport, montagna e lifestyle, e si inserisce nel più ampio progetto “Campioni in Pista”, che rafforza il posizionamento del Trentino come destinazione vocata allo sport, all’outdoor e all’enogastronomia di qualità.

Chi ha lavorato alla campagna per Trentino Marketing

Ecco professionisti e agenzie che hanno preso parte al progetto:

Trentino Marketing s.r.l

ApT Madonna di Campiglio Spa

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