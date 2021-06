More Than Science: il video della task force Healthcare & Life Sciences del B20

La task force Healthcare e Life Sciences del B20 - l’engagement group del G20 espressione delle imprese a livello globale - ha realizzato la campagna video “More than Science”, con l’obiettivo di ricordare l’importanza basilare della ricerca scientifica e dell’innovazione nel settore delle scienze della vita.

Il video, affidato alla creatività di Armando Testa, realizzato con la direzione creativa di Michele Mariani (art-director Barbara Ghiotti, copywriter Sara Greco), racconta in un minuto l'impegno della ricerca scientifica attraverso lo scorrere di una serie di immagini legate alla vita quotidiana su cui una voce fuori campo ricorda il ruolo centrale della scienza per “rendere possibile ogni cosa che facciamo”, in una continua evoluzione verso traguardi sempre nuovi.

Il claim scelto per il video, “Scientific research is human research”, ribadisce la stretta interconnessione tra la ricerca scientifica e il progresso dell’umanità in ogni suo aspetto.

Il video sarà diffuso sui canali istituzionali del B20 (Twitter; Facebook; LinkedIn; Sito) ed è a disposizione di tutti gli oltre 1000 membri del B20 per un utilizzo globale nei prossimi 12 mesi su tutti i canali.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2021, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

“Questa drammatica pandemia ci ha dimostrato che solo gli investimenti in ricerca e sviluppo e la collaborazione tra mondo scientifico, industriale e istituzionale possono portare a raggiungere risultati senza precedenti, come lo sviluppo in pochi mesi di nuovi vaccini, anche con tecnologie inedite, di cui saranno disponibili 11 miliardi di dosi entro il 31 dicembre a livello globale” ha sottolineato Sergio Dompé, Chair della Task Force Healthcare & Life Sciences del B20. “Mai come in questo momento è importante ricordare come i progressi della ricerca riguardino la vita di tutti noi da molto vicino”.

Credits