Kappa lancia la nuova campagna pubblicitaria dedicata alla collezione primavera estate 2022, che segna un altro capitolo dello storytelling del marchio, che si rivolge alla generazione Z veicolando i concetti di coraggio, costanza e voglia di affrontare ogni giorno come una sfida da superare.

La comunicazione Winning stars within, firmata da Milky Media, agenzia creativa di Milano, con la regia di Davide Vicari, mentre lo shooting fotografico è firmato da Ilaria Ieie, vede come narratrice d'eccezione Rue, personaggio della serie tv Euphoria, che ci porta nel mondo di ciascun protagonista.

Hell Raton, ambassador del brand ormai da tre anni, si mostra in un’altra veste, quello di motivatore di quattro ragazzi che non hanno paura di mettersi in gioco: Manuel, Ariete, Valentina Vernia aka Shades Of Banana e Red, noto su Instagram come The New Older.

Kappa in questi anni ha cercato di descrivere il mondo della Gen Z attraverso le storie di ragazzi come tanti, che non hanno mai cercato di essere i primi, ma di essere prima di tutto onesti con sé stessi e con una passione che hanno reso talento, racconta la nota stampa. E il talento va allenato con disciplina ed entusiasmo.

La campagna è diffusa sui social network, la cui gestione è a cura dell'azienda.