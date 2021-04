Gruppo Nestlé lancia una nuova campagna corporate per il mercato italiano dedicat al posizionamento “Good food, Good life”, per raccontare tre punti fondamentali per l’azienda: Gusto e Nutrizione, Pianeta, Persone e Territorio.

Per la prima volta la comunicazione Nestlé vede come protagonisti tutti i suoi brand, che vanno dall’acqua al caffè, dalle pizze alle sfoglie, al cioccolato, dal cibo plant based a quello dedicato ai bambini e agli animali domestici.

La comunicazione, realizzata da McCann Worldgroup Italia, si basa su un film manifesto da 65”, soggetti da 30” e da 15”, a cui si aggiunge una campagna stampa. La pianificazione prevede attività online e sui social media grazie a un progetto strategico curato da Dentsu.

Good food, Good life

La campagna si basa su questo assunto: anche senza rendersene conto, ognuno di noi, ogni giorno, augura alle persone che gli stanno intorno una vita piena di bontà. Un augurio che per Nestlé è una promessa, per cui la bontà non riguarda solo il gusto dei prodotti, ma anche il benessere delle persone, l’attenzione per il pianeta e per il nostro Paese, spiega la nota stampa.

Una dichiarazione di intenti che si traduce in atti concreti e in impegni per il futuro ben definiti. Ad esempio, già oggi il 96% delle confezioni prodotte in Italia è riciclabile e si raggiungerà il 100% nel 2025. O ancora, le fabbriche Nestlé, in Italia, acquistano solo energia elettrica da fonti rinnovabili e le emissioni verranno dimezzate entro il 2030, per raggiungere le zero emissioni nette nel 2050. Nestlé è una realtà presente in Italia da oltre cent’anni e conta dieci sedi a livello nazionale in cui si prevedono 2.850 nuove opportunità di lavoro entro il 2025.

I commenti di Marco Travaglia e Daniele Cobianchi

“L’impegno di Nestlé è quello di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, oggi e in futuro, partendo dall’alimentazione. Da tempo lavoriamo per raggiungere obiettivi importanti attraverso i nostri prodotti, le nostre marche e le nostre persone che sono in prima linea per guidare il percorso di crescita sostenibile dell’azienda” racconta Marco Travaglia, Presidente e Amministratore Delegato Nestlé Italia e Malta. “Abbiamo realizzato che fosse giunto il momento per dare voce alla nostra promessa e lo abbiamo fatto raccontando “il buono” che la caratterizza, e che McCann ha saputo interpretare in maniera esemplare”.

Daniele Cobianchi, Ceo McCann Worldgroup Italia, commenta: “Siamo orgogliosi di aver ideato la prima campagna istituzionale integrata di Nestlé. É importante che le persone sappiamo che dietro a quei brand di grande successo che accompagnano da sempre le nostre vite, c’è l’impegno quotidiano di una grande corporation, di donne e uomini, che hanno fatto della sostenibilità il loro impegno quotidiano per un futuro migliore”.

