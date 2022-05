Hasbro: influencer marketing e attività sul territorio per la nuova campagna Monopoly

Monopoly lancia una nuova campagna, realizzata con GDG PR per le PR e digital PR e Beyond per la creatività, per permettere ai giocatori di scegliere una nuova formazione di pedine. Dal 29 aprile al 20 maggio, infatti, su Monopolytokenvote.com è possibile votare per stabilire quale “pedina storica” far rientrare nell’iconica scatola a scapito di una pedina già presente nel gioco. Carriola, Ditale, Ferro da stiro, Fantino a cavallo, Stivale e Sacco di Soldi sono gli aspiranti candidati che si sfideranno nella prima "campagna elettorale" globale per contendersi il posto di una tra le pedine dell’edizione classica, ovvero Cane Scottie, Gatto Hazel, Nave, Pinguino, Paperella, Cilindro, T-Rex e Macchina da corsa. Solo una di queste lascerà il posto alla vincitrice, che tornerà a tutti gli effetti da protagonista nella nuova classica edizione del Monopoly che arriverà nel 2023.

Ma questa partita non si gioca solo online. A sostegno delle varie pedine candidate ci sono, infatti, sei esercizi commerciali e alberghi storici ubicati tra le più famose vie e piazze di Milano che da sempre occupano un posto d’onore nel leggendario tabellone del gioco di Hasbro. Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Botteghe Storiche di Lombardia - Confesercenti, che hanno esposto manifesti e materiale promozionale per supportare le vairie pedine.

L’associazione delle iconiche pedine alle rinomate strade di Milano e alle storiche botteghe residenti su di esse giunge al culmine con l’attività di influencer marketing #VotaMi, che vede coinvolti sei volti noti ai più su Instagram, conosciuti sul territorio milanese e nazionale, chiamati in campo, insieme al loro vasto pubblico, come rappresentanti di lista a sostegno delle pedine in lizza. Ogni talent ha tenuto il proprio comizio elettorale invitando i follower a votare. Gli influencer coinvolti sono: Pierluca Mariti, in arte Piuttosto_che, Noemi Mariani, conosciuta su Instagram come MangiapregaSbatty, I Trentenni, Laura Tanfani, Teresa Agostini su Instagram presente come Littleladyterry e Chiara Cecilia Santamaria, sui social Machedavvero.

Content creator e botteghe storiche, forti di un kit elettorale di tutto rispetto composto da manifesti, facsimili, adesivi e spillette promozionali, pedine giganti e un filtro Instagram ad hoc, stanno facendo di tutto per coinvolgere più gente possibile a votare la propria pedina candidata.