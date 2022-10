Golia promuove la sostenibilità nella nuova campagna multimediale, firmata Selection

Golia torna on air con una nuova campagna che promuove la sostenibilità.

Dopo l’iniziativa dell’anno scorso finalizzata alla tutela di un’area di foresta amazzonica, anche quest’anno Golia fa respirare il pianeta, con un progetto dedicato al Parco Nazionale di Abruzzi, Lazio e Molise, uno dei polmoni verdi d’Italia, un territorio fragile e bisognoso di cure. In collaborazione con Lifegate, Golia contribuisce ad una serie di interventi finalizzati al recupero e innesto di nuove piante da frutto autoctone e di aree prative, e alla promozione di allevamento, apicoltura e agricoltura.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT E LE CAMPAGNE DEL 2022

Al centro della campagna, ideata da Selection Communication & Design, c’è il concetto di natura come casa, e per questo l’iniziativa di Golia viene presentata in maniera ironica, utilizzando il linguaggio tipico degli annunci immobiliari. L’orso bruno marsicano, nel ruolo di ambassador, viene mostrato in simpatici video nelle sue attività quotidiane: mentre passeggia, fa il bagno e… si gratta.

La pianificazione media prevede mezzi strategici per colpire un target ampio ma sensibile a tematiche green. I contenuti digital e social saranno supportati da una comunicazione più diretta sulle piattaforme Meta e da contenuti dal tono più informativo con citazioni radio e una campagna influencer, con un obiettivo più orientato ad approfondire i temi ambientali. Presenti inoltre formati DOOH in piazza Gae Aulenti a Milano e una creatività calibrata ad hoc per comunicare l’iniziativa anche sul punto vendita. La campagna sarà online con tutti i mezzi integrati nelle prossime due settimane per concludersi nella metà di novembre.

Di seguito uno degli spot realizzati e i crediti.

Crediti campagna Golia: