Giovanni Soldini nello spot di Etilika.it per i vini made in Italy

Il miglior regalo da fare a Natale? Un buon vino italiano. Con questo messaggio Etilika, l’enoteca online specializzata nella ricerca, selezione e vendita dei migliori vini made in Italy, lancia in vista delle festività la sua campagna pubblicitaria per ricordare come una bottiglia di buon vino possa promuovere e raccontare le bellezze dell’Italia.

Leggi anche: TUTTI GLI SPOT E LE CAMPAGNE DEL 2021

Protagonista dello spot - con la regia di Peppe Toia e la fotografia di Filippo Genovese - è Giovanni Soldini. Nel filmato il celebre navigatore sottolinea la sua scelta di sostenere prodotti di qualità e provenienti dal territorio italiano, soprattutto in un momento storico in cui è particolarmente importante valorizzare al massimo il made in Italy per contribuire alla ripartenza del Paese da tutti i punti di vista. A fare da sfondo, le immagini dei vigneti della Società Agricola Siddura in Sardegna, dei paesaggi del Chianti di Principe Corsini e, dalla provincia di Trento, della Cantina d’Isera.



Progettata in-house da Etilika, la campagna sarà on air durante la prima metà di dicembre con uno spot tv da 20 secondi che sarà in onda sui canali Sky free-to-air (Tv8, Cielo, Paramount Network, Spike) e pay.

I commenti di Tortta e Soldini

“Siamo molto orgogliosi di avere come nostro testimonial Giovanni Soldini, da tempo portavoce dell’eccellenza italiana in giro per il mondo”, sottolinea Michele Trotta, Ceo e co-fondatore di Etilika. “Con Giovanni siamo uniti dalla medesima passione per il mare e la vela fin da giovanissimi. Grandissimo professionista da sempre attento a tematiche a noi molto care come la sostenibilità, la cura dei dettagli ed alla qualità senza compromessi, ha condiviso con noi questa iniziativa di comunicazione riconoscendo in Etilika, enoteca online al vertice delle classifiche in Italia per recensioni positive certificate, un soggetto che coltiva con passione i medesimi valori”.

“Durante le feste non possono mancare vini e spumanti per brindare con i propri cari, ma è importante scegliere bene le bottiglie da portare in tavola. Quest’anno è infatti più che mai importante sostenere la nostra economia, regalando vini italiani e le eccellenze del nostro territorio che sono riconosciute in tutto il mondo: con Etilika la scelta è sicura”, sottolinea Giovanni Soldini.