FCB Partners e Filippo Berio riscoprono i sapori tradizionali in chiave moderna in un nuovo video format

La collaborazione tra FCB Partners e Filippo Berio continua raccontando la passione per la cucina con un nuovo video format.

I protagonisti questa volta sono Sandra Lotti e Alessio Prato, madre e figlio entrambi chef e fondatori della Cooking School “Toscana Saporita” a Massarosa (Lucca).

L’agenzia creativa di Giorgio Brenna (Chairman e Ceo) e Fabio Bianchi (Managing Director), insieme alla casa di produzione Terratrema, ha prodotto quattro video dal titolo “Ricette di ieri, sapori di oggi”. Quattro ricette della tradizione italiana in cui l’olio extra vergine Filippo Berio non è solo condimento ma ingrediente centrale.

“Abbiamo voluto mostrare come la tradizione può sposare la modernità grazie a un ingrediente speciale: la qualità”, spiega Alessandro Antonini, Cco di FCB Partners.

Nei video, che saranno pubblicati a partire dall’8 settembre sui profili social del brand e degli Chef: Sandra rappresenta la conoscenza della tradizione e Alessio dà un tocco gourmet a ogni ricetta.

Tra accenni storici e simpatici battibecchi, madre e figlio propongono al pubblico piatti originali e semplici da preparare, guidati dal gusto inimitabile dell’extravergine Filippo Berio, “l’unico che può firmare i tuoi piatti migliori”, come recita il posizionamento ideato da FCB per la comunicazione di Filippo Berio in Italia.