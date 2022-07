EasyPark lancia la "Summer campaign" con pianificazione di Starcom

Ha preso il via la “Summer campaign” di EasyPark, l’app per la sosta disponibile in 600 città italiane e in oltre 20 paesi europei.

Realizzata internamente da EasyPark Italia e pianificata in collaborazione con l’agenzia Starcom, scelta dopo una gara a settembre del 2021, la campagna è on air in 30 mete estive, dal Nord al Sud dell’Italia.

Obiettivo della campagna, veicolata tramite affissioni outdoor nei centri cittadini e in 100 selezionati stabilimenti balneari in Liguria, Versilia, Sicilia e Puglia, oltre che da un variegato media mix digital e DOOH, è focalizzarsi sui vantaggi del servizio proposto, che consente di gestire e pagare la sosta senza stress dallo smartphone, sfruttando ogni minuto delle proprie vacanze.

“Con questa nuova iniziativa, accompagniamo i nostri utenti in riva al mare, consentendogli di vivere la sosta nel modo più rilassato anche durante le loro ferie estive” commenta Vincenzo Nubile, Marketing Manager di EasyPark Italia. “Non è un caso se la nostra app figura tra quelle più scaricate sia su Android sia su App Store: il valore aggiunto che le persone ci riconoscono è rendere la loro vita più facile, in qualsiasi località e in ogni periodo dell’anno”.

La campagna è partita a inizio luglio e durerà fino alla fine di settembre 2022.