DR Automobiles si affida a Gibbo&Lori per il nuovo spot istituzionale

Nuova collaborazione nel settore automotive per Gibbo&Lori.

Portano la firma dell'agenzia infatti l'ideazione e la scrittura del soggetto del nuovo spot istituzionale di DR Automobiles Groupe, partita prima di Natale (leggi qui l'articolo di Engage).

La produzione dello spot è stata affidata invece a Dinamo, realtà che collabora con il gruppo oramai da alcuni anni per la realizzazione delle campagne di prodotto di DR ed EVO.

La campagna pubblicitaria, proposta nel formato da 60”, parla di una terra amena, sconosciuta, tanto da essere diventata l’oggetto del tormentone mediatico dal titolo “Il Molise non esiste”. Ma il Molise esiste, eccome. Ed è da qui che arrivano le automobili della DR Automobiles Groupe, azienda di Macchia d’Isernia.

La macchina da presa corre attraverso i luoghi simbolici della regione e ne svela scorci che sono come un affresco della storia e del carattere del nostro paese. A Macchia di Isernia si entra nel cuore dell’headquarter di DR Automobiles Groupe, nel centro ricerca e sviluppo, nel centro stile, negli uffici commerciali dove prendono forma le macchine DR ed Evo. Insomma, la culla di una storia italiana, come recita il pay off del brand.

L’on air è previsto fino all’Epifania, con numerosi passaggi in prime time sulle principali emittenti televisive e in circa 400 sale cinematografiche in tutta Italia.

