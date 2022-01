Il brand ripropone per la collezione il concept “Italia on the road”, veicolato in una comunicazione all digital

Colmar Originals prosegue il suo viaggio sul territorio italiano, nella nuova campagna all digital dedicata alla collezione Spring Summer 2022. Una campagna all’insegna della valorizzazione delle bellezze della penisola, supportata dagli scatti di Guglielmo Profeti e Donald Gjoka.

Scenari iconici fanno da sfondo alla collezione Spring Summer 22 di Colmar Originals, cogliendo luoghi e persone in ritratti che celebrano la bellezza senza tempo di un Paese in costante equilibrio tra tradizione e innovazione – proprio come il brand nei suoi quasi cento anni di ricerca.

Le tappe successive di “Evidence of a Journey” accompagneranno gli avventurieri tra le calde bellezze meridionali dello Stivale: in un giro ad anello, si parte dalla Basilicata con l’Entry Season, salutati da un soffio di brezza estiva. Si continua con la Recycled Essentials in Campania, in cui i materiali riciclati dei capi esaltano ulteriormente lo stupore di fronte alla magia delle Grotte di Pertosa. A bordo di un maggiolino fiammante, si fa poi la spola tra la costa adriatica e quella tirrenica, tra Puglia e Campania, per godere di tutte le sfaccettature dell’estate italiana. Si avrà così modo di esplorare gli angoli più autentici di Bari, accompagnati dai locali alla scoperta dell’essenza del luogo, con la semplicità ricercata dei tagli e delle tinte della linea Mid Season.

Lo spirito vacanziero troverà dunque il suo apice verso la fine della stagione, nelle due tappe della linea Summer Time, curiosando in un sito archeologico, o in relax su una barca al largo del Parco Naturale del Cilento.

La campagna porta la firma di Low, fashion & luxury unit di Isobar - la sigla experience-first di dentsu.

Di seguito i crediti.

Crediti campagna Colmar Originals: