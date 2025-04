Ceres lancia “Il mio Sud”: la nuova Lager raccontata con la parodia di Luca Ravenna

La campagna prende spunto dallo spot virale della Liguria, tra ironia, accenti e meme. Firma We Are Social

Un omaggio ironico al Sud, raccontato da un comico milanese: Ceres, insieme a We Are Social e We Are Social Studio, ha lanciato “Il mio Sud”, la campagna che accompagna il debutto della nuova Lager presente solo ed esclusivamente al Sud Italia.

L’idea prende spunto da uno degli spot più chiacchierati degli ultimi anni: quello della Regione Liguria, andato in onda nel 2022 durante la settimana del Festival di Sanremo, con protagonista Elisabetta Canalis. Il video, ambientato oltreoceano e affidato a una testimonial non ligure, scatenò immediatamente l’ironia del web, diventando virale tra meme, commenti e parodie.

Protagonista della campagna di Ceres è Luca Ravenna, comico, attore e stand-up comedian milanese DOC, che con entusiasmo racconta le meraviglie del Sud, pur non essendo di quella terra. Nel video hero, infatti, Luca elenca le bellezze locali – tra cui la nuova Ceres Lager – con un forte accento milanese e lo skyline di Milano sullo sfondo, creando una parodia che gioca sull’effetto spaesamento, raccontando in modo divertente e memorabile il lancio del nuovo prodotto.

“Il mio Sud” prevede anche un progetto di contenuti per i canali social, in cui Luca Ravenna dà prova della sua versatilità comica imitando gli accenti locali delle città dove la nuova birra firmata Ceres sarà inizialmente disponibile: da Catania a Palermo, da Napoli a Bari.

La nuova Ceres Lager. I Crediti

Ecco chi ha collaborato alla realizzazione della nuova campagna di Ceres.

Agenzia: We Are Social

Creative Director: Mattia Lacchini

Creative Director: Giuseppe Schiavone

Associate Creative Director: Laura Venuti

Senior Creative: Francesco Ravelli

Art Director Supervisor: Camillo Addis

Mid-Weight Art Director: Elisa Barra

Mid-Weight Art Director: Teresa Ghini

Group Account Director: Matteo Piagno

Senior Account Manager: Camilla Beghi

Senior Account Executive: Simone Bernotti

Account Executive: Fabio Corniani

Content Creation Lead: Gabriele Tamborrino Orsini

Content Creator: Simone Calvi

Influencer Marketing & Strategy Director: Marta Prosperi

Senior Strategist: Marco Picardi

Influence Marketing Specialist: Camilla Tencone

Una produzione We Are Social Studios:

Head of We Are Social Studios: Sandro Amabili

Production Supervisor: Giulia Camera

Regia: Antonino Valvo

DOP: Alessandro Bella

Senior Video Editor: Dario Sepe

Colorist: Max Finotti, Luca Damiani

Ceres