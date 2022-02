Per la sua nuova campagna “Ai, Azimut intelligence”, Azimut, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito, ha scelto come partner creativo, strategico e di produzione Twenty8 Studios, content e concept creator milanese.

La comunicazine è on air dal 6 febbraio e comprende spot tv con tagli da 30” e 15”, pianificazione digital di pre-roll, banner statici e animati, pagine stampa sulle principali testate nazionali, quotidiani e periodici, spot radio e podcast, e, infine, contenuti per i canali social. La pianificazione è di Jakala.

Leggi anche: PUBBLICITÀ 2022, TUTTE LE CAMPAGNE E I NUOVI SPOT IN PARTENZA

L’Intelligenza Artificiale è senz’altro uno dei temi di tendenza in questo momento storico e spesso anche in ambito investimenti, si mettono in primo piano tecnologia e innovazione digitale, senza dare la giusta importanza alla relazione, all’esperienza e alla competenza di un team di professionisti. Con questa campagna, spiega la nota stampa, è stato scelto di ribaltare il significato originale del termine Ai, per esaltare il valore umano e promuovere l’awareness del brand con un claim forte, memorabile e innovativo: “Quando tutto diventa artificiale è intelligente investire restando umani.”

“In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è indispensabile ritrovare il valore delle relazioni, quelle più autentiche. Siamo entusiasti di essere stati scelti da Azimut perché abbiamo così avuto l’opportunità di creare una campagna manifesto della relazione. Come in ogni grande storia di vita e d’amore, è la relazione che conta. Ed è esattamente questo che contraddistingue il nostro approccio d’agenzia: il confronto per entrare davvero in sinergia con i nostri clienti e superare ogni sfida insieme. Una campagna che testimonia ancora una volta quanto condividere lo stesso punto di vista tra agenzia e cliente possa fare la differenza”, ha dichiarato Veronica Ponti, Founder e Creative Director di Twenty8 Studios.

“La campagna persegue l’obiettivo di incrementare la conoscenza del Brand Azimut, attraverso l’espressione e la valorizzazione dei valori che ci hanno sempre guidato nel nostro cammino: indipendenza, innovazione e anticipazione dei trend futuri, capaci di coesistere con quella dimensione umana che caratterizza il nostro Gruppo, dal rapporto con i clienti a quel forte senso di appartenenza incarnata nello Spirito Azimut. La scelta quindi di questo claim consente, inoltre, di posizionare Azimut come una realtà che, pur evolvendo al passo coi tempi, tiene sempre al primo posto alcuni punti fermi, primo tra tutti la componente umana” ha dichiarato Alessandro D’Angelo, Head of Marketing & Communication Azimut Capital Management.

Il punto di partenza di tutta l’experience è lo sguardo. Un nuovo punto di vista, quello del cliente e quello dei mercati, con un occhio attento ai valori della sostenibilità. Una visione e un’apertura internazionale del brand che, grazie ai suoi 17 centri di investimento in tutto il mondo e una rete di oltre 2000 Gestori e Consulenti Finanziari, è punto di incontro tra economia reale e risparmio gestito.

Credits

Agenzia e Casa di produzione: Twenty8 Studios

Regia: Daniele Testi

Executive Creative Director e Produttore: Veronica Ponti

Senior Art Director: Paolo Ortisi

Video & Art Director: Mirko Colombo

Video production: Andrea Conti

Graphic Design: Matteo Boffini

DOP: Stefano Bella

Direttore di produzione: Matteo Selvatico

Assistente di Produzione: Noemi Bella

Service: Overclock

Client & Communication Manager: Gaia Soncini

Communication Specialist: Valentina Statuto

Brand: Azimut