Aspiag Service sceglie KleinRusso per la campagna “Più Felici”

Nuovo incarico in assegnazione diretta per l'agenzia, la pianificazione è interna e prevede tv, radio, stampa, affissioni e digital

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, per affrontare il complesso scenario economico ed internazionale che caratterizza questo periodo e rispondere al caro prezzi, punta sui prodotti del marchio S-Budget.

Nasce così la campagna di comunicazione “Più felici” ideata dalla creative community KleinRusso (nuovo incarico per l'agenzia, giunto per assegnazione diretta) per promuovere e potenziare l’awareness su oltre 500 prodotti di qualità e salva borsellino, che si trovano in esclusiva solo da Despar, Eurospar e Interspar. La campagna è on air in TV, radio, stampa, affissioni e digital e la pianificazione è interna.

“La progressiva perdita del potere di acquisto sta influendo sulle scelte di acquisto determinando una crescita nella ricerca di convenienza e risparmio. Se a livello di categoria, le sigle della GDO hanno risposto con la promozione di prodotti a marchio, capaci di garantire qualità e risparmio rispetto alle grandi marche, S-Budget è la risposta di Despar allʼavanzata dellʼofferta discount" dichiara Sandro Volpe, Partner & Strategic Planner di KleinRusso.

Protagonista della campagna è sì lʼicona dei prodotti S-Budget, il simpatico borsellino “Cool”, ma anche i singoli prodotti che prendono vita.

Crediti